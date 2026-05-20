La entrevista completa de Aimar Bretos a Jesús Vázquez en La Noche de Aimar: "Empieza otra etapa de mi vida que quiero disfrutar"

Jesús Vázquez aborda con Aimar Bretos desde su adolescencia en un entorno "opresivo" hasta el impacto del caso Arny y el inicio de una nueva etapa personal marcada por la terapia y la búsqueda de una mayor calma.

A sus 60 años, y afrontando una nueva etapa personal, en la que "ha dejado atrás la noche y el alcohol", Jesús Vázquez se ha sincerado con Aimar Bretos sobre cómo está llevando esta nueva vida, "en calma". En una charla donde han indagado en su infancia hasta llegar a su momento actual y su vida compartida con Roberto, su marido.

"Esta nueva etapa sabe muy bien y ademas la llevo desde otro prisma, desde la sobriedad, me levanto con fuerza, energía, entreno, viajo y me hace muy feliz. Mi relación con Roberto se resintió en esa época en al que estaba deprimido y bebía, llevamos 25 años juntos y ahora soy muy feliz de verlo feliz. Su felicidad me alimenta. Estoy disfrutando los 60", ha asegurado el comunicador, defendiendo la importancia de "ir a terapia" en este proceso de sanación: "He tenido que pedir ayuda bastantes veces en la vida, pero lo defiendo muchísimo".

Una herramienta clave también para afrontar uno de los momentos más difíciles de su vida, especialmente tras su salida de Mediaset. El presentador ha reconocido que aquella etapa no terminó bien y que se sintió "decepcionado, disgustado y deprimido" después de una relación profesional de muchos años. "Yo le di mi vida a Mediaset y no me sentí correspondido", ha confesado, señalando que atravesó un periodo de "tristeza y pena". Esa situación, unida a su edad y al cambio vital que suponía, le llevó incluso a plantearse "dejarlo todo".

En este contexto, ha subrayado la importancia de la terapia, a la que acude desde hace tiempo y que le está ayudando a recomponerse y a entender mejor esta nueva etapa personal.

Salir del armario en un entorno "opresivo"

El comunicador ha descrito el ambiente familiar de su juventud marcado por la época de la dictadura como "tóxico y opresivo", con unas normas sociales rígidas, y ha recordado el momento en el que reunió a sus padres para contarles tres decisiones clave de su vida.

"Se lo dije todo a la vez; que había dejado la carrera de veterinaria hacía meses y que me había presentado a las pruebas de la RESAD de arte dramático y me habían admitido; que era gay y que tenía novio y me iba a vivir con él", ha desvelado, reconociendo que la situación familiar se volvió insostenible y que poco después se independizó.

El caso Arny

Uno de los momentos más duros de la entrevista ha sido el recuerdo del caso Arny. "Fue una infamia enorme. Mi madre se puso muy enferma y se murió antes de que saliera el veredicto, que era inocente, porque yo nunca había estado en ese puto bar. Se murió sin saberlo y eso lo llevo ahí", ha señalando, reconociendo que la terapia le ha ayudado en este proceso.

"La gente que te ha hecho daño a conciencia, y ahí hubo personas en aquel caso que sabiendo que éramos inocentes nos llevaron para adelante, ¡que les jodan, ojalá tengan la peor de las suertes y estén pasando una vida de mierda!", ha zanjado.

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