"Cállate, cerdito": la respuesta de Jimmy Kimmel a Trump después de que pidiese su despido de nuevo

Hace dos meses la cadena ABC anunciaba la retirada "indefinida" del elogiado programa de Jimmy Kimmel después de que este realizara comentarios tras el asesinato del conservador Charlie Kirk. Así, el presentador se convertía en la nueva víctima de la gran influencia del presidente estadounidense, Donald Trump, que comenzó una guerra mediática con Kimmel que perdura a día de hoy. Ahora, ha sido el humorista quien ha contraatacado.

Pese a los esfuerzos del líder republicano, el alabado programa 'Jimmy Kimmel Live' volvió a la televisión y lo hizo por todo lo alto. Sin embargo, Trump ha vuelto a pedir el despido inminente del presentador y este no ha dudado en responderle: "Voy a tomar prestada una frase tuya: cállate, cerdito".

Por su parte, el presidente criticaba duramente a Kimmel este jueves en Truth Social en una publicación en la que parece estar de lo más enfadado: "¿Por qué la ABC Fake News mantiene a Jimmy Kimmel, un hombre SIN TALENTO y con PÉSIMOS ÍNDICES DE AUDIENCIA? ¿Por qué los sindicatos de televisión lo aguantan? Además, una cobertura totalmente sesgada. ¡¡¡Sacad a este vago del aire!!!".

El presentador no dudó en leer el mensaje en directo, que provocó los abucheos del público: "Incluso en mitad del mayor escándalo en la historia de la presidencia de EEUU él se toma un tiempo preciado mientras está en el retrete para postear sobre nuestro programa". A su vez, señaló que "si hay alguien que sabe de malas audiencias es este tipo".

"Ya intentaste que me echaran en septiembre y no funcionó presidente, admiro su tenacidad", agregó. "Me iré cuando tú te vayas, ¿vale? Seremos un equipo. Cabalguemos juntos hacia el atardecer como Butch Cassidy y Suntan Kid. Y hasta entonces, voy a tomar prestada una frase tuya: cállate, cerdito", expuso haciendo referencia a las palabras que Trump dijo a una periodista hace unos días cuando fue preguntado por su implicación en el caso Epstein.

Pese a este tenso momento, el también productor continuó con el programa, pero siguió en la misma línea y resaltó la importancia de desclasificar los archivos del pedófilo. Ahora, queda esperar el próximo movimiento en esta guerra mediática.

"Ha intentado cancelarme"

Días después de su cancelación en septiembre, Kimmel volvía a la televisión respaldado por artistas y compañeros como Robert de Niro y aseguraba que el lider republicano "no aguanta" las bromas: "Nuestro líder (Donald Trump) celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta una broma".

"Es fundamental tener una prensa libre y es una locura que no le estemos prestando más atención", cuestionó a su vez en su reaparición en pantalla. "Este programa no es importante, lo importante es que vivimos en un país que nos permite tener un programa así (…). Nuestra libertad para hablar es lo que más admiro", añadió.

Aunque Trump intentó que la carrera televisiva de Kimmel acabara, este "forzó a millones de personas" a seguir viendo al presentador: "Quizás tenga que publicar los papeles de Epstein para distrar la atención de esto", sentenció el humorista.

