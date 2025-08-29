La caída viral de Anne Hathaway y su comentada reacción en el rodaje de 'El diablo viste de Prada 2'

Anne Hathaway ha protagonizado esta caída mientras bajaba unas escaleras durante el rodaje de 'El diablo viste de Prada 2'. Puedes ver su reacción en este vídeo.

La segunda parte de 'El diablo viste de Prada' está a la vuelta de la esquina. Literalmente, porque Nueva York se ha convertido en las últimas semanas en un gran plató por el rodaje. Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, que repiten papel casi dos décadas después, no paran de dejar momentazos que son analizados y aclamados por sus seguidores tanto en la propia ciudad como en las redes sociales.

Sin embargo, Anne Hathaway ha protagonizado un momentazo viral que hubiera preferido que no ocurriera. Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, la actriz baja las escaleras con un café en la mano y ataviada con uno de sus icónicos looks en la película cuando, de repente, se cae por las escaleras.

Rápidamente, el equipo de la película detiene el rodaje y va en su ayuda, pero Anne Hathaway consigue levantarse rápidamente por sí misma y restarle importancia.

"Ella misma ha compartido la escena en sus redes sociales y ha recordado otra escena en la que también sufría una caída, esta vez, en otra de sus conocidas películas, 'Princesa por sorpresa'", destaca Tatiana Arús, que resalta cómo la actriz ha hecho un guiño a sus seguidores afirmando que siempre está cayendo por ellos.