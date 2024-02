El selfie de los "perdedores", el de 'los Goyas pendientes'. Este ha sido uno de los mejores momentos de los premios Goya 2024. Loles León, Cayetana Guillén Cuervo (pendiente desde 1999), la propia Ana Belén y los Javis se han unido para posar como los nominados que aún no se han llevado a casa ningún 'cabezón'. "Yo he estado cinco veces nominada, llegué a pensar que me daban el Goya de Honor para compensar", ha bromeado Ana Belén. "Yo, cinco nominaciones y cero Goyas", ha añadido Tristán Ulloa.

No estaban solos, Hugo Silva (que esta misma noche ha perdido el Goya a Mejor actor de reparto contra José Coronado) y Xoel López (que acababa de perder contra Rigoberta Bandini) se han unido a la imagen.

Pero, lo que empezó como una idea de selfie ha terminado con la directora Isabel Coixet (con ocho Goyas en su palmarés) siendo la fotógrafa improvisada. Todo en medio de risas y bromas, y un grito unánime: "Ahora o nunca, Goya pendiente. Goya invisible".

