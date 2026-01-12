De la ovación a Julia Roberts a la broma a Leonardo Dicaprio por sus novias: lo mejor de los Globos de Oro

La presentadora de los Globos de Oro, Nikki Glaser, lanzó un 'dardo' a Leonardo Dicaprio por la edad de sus novias: "Has trabajado con todos los directores espectaculares, tres Globos de Oro, un Oscar... y todo eso lo has logrado antes de que tu novia cumplan 30 años".

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los mejores momentos de los Globos de Oro en una gala que ha coronado a 'Una batalla tras otra' como la más premiada. Por su parte, la española 'Sirat', nominada a mejor banda sonora y también a mejor película de habla no inglesa, se ha ido de vacío en esta noche, a la espera de saber si pasa el corte para llegar a la gran final de los Premios Oscar, que cierra la temporada el próximo mes de marzo.

Por otro lado, Timothée Chalamet acudió junto a su pareja, Kylie Jenner, que lució un vestido dorado que mostraba su cintura de avispa. Uno de los grandes momentos de la noche fue cuando la presentadora de la gala, la comediante y actriz Nikki Glaser, lanzó un 'dardo' a Leonardo Dicaprio por la edad de sus novias. "Has trabajado con todos los directores espectaculares, tres Globos de Oro, un Oscar... y todo eso lo has logrado antes de que tu novia cumplan 30 años", aseguró la presentadora, que destacó: "Es barato este chiste pero es que no sabemos ninguna otra cosa de ti más que te gustan jóvenes".

Puedes ver la reacción del conocido actor de 'Titanic' en el vídeo principal de esta noticia, donde Tatiana Arús también enseña cómo la presentadora bromeó con la edad de Sean Pean: "En este pueblo todos están obsesionados por verse más jóvenes mientras Sean Pean piensa convertirse poco a poco en un sexy bolso de cuero". Por último, la colaboradora de Aruser@ también enseña la espectacular ovación que el público dio a Julia Roberts al subir al escenario para entregar un premio.

Por último, puedes ver los looks más deslumbrantes de los Globos de Oro en este vídeo.

