Expulsan de Eurovisión a un grupo de activistas propalestinos por protestar durante la actuación de Israel

Los detalles La organización ha expulsado del recinto a un grupo de activistas propalestinos que protestaron mientras actuaba el representante de Israel, durante la primera semifinal de Eurovisión. A gritos de "Stop the Genocide" y mostrando su espalda pintada con el lema "Palestina libre".

Pese al boicot de cinco países, incluyendo España, Eurovisión 2026 sigue adelante en Viena con la participación de Israel, uno de los favoritos para ganar. El festival, debilitado por ausencias significativas, ha censurado protestas a favor de Palestina. Activistas propalestinos fueron expulsados del recinto tras interrumpir la actuación del representante israelí con gritos de "Stop the Genocide". Este año, 35 países participan, la cifra más baja desde 2004, y en España no se retransmitirá el evento. Según encuestas, Finlandia, Grecia e Israel son favoritos, junto a otros países seleccionados en la semifinal.

Pese a que cinco países, entre ellos España, han boicoteado Eurovisión, mientras Israel pueda seguir concursando en este festival de la canción, el concurso sigue adelante. Israelno solo está participando, sino que, además, ya se posiciona como uno de los favoritos para ganar Eurovisión 2026, que se celebra en Viena (Austria). Todo, pese a que es el festival más debilitado de los últimos años, con ausencias claves, la organización se ha permitido censurar protestas a favor del pueblo de Palestina.

Porque no han dudado en expulsar del recinto a un grupo de activistas propalestinos que protestaron mientras actuaba el representante de Israel, durante la primera semifinal de Eurovisión. A gritos de "Stop the Genocide" y "Free Palestine" intentaron hacer llegar su mensaje entre el público, mientras sonaba el tema israelí. Incluso uno de ellos, mostró su espalda pintada con el lema "Palestina libre".

Pero, como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, los responsables de seguridad del recinto no tardaron en actuar. Rápidamente han reducido a los activistas y los han llevado fuera.

Hay que recordar que cinco países, entre ellos España, no han acudido este año al certamen por la participación de Israel, que sigue cometiendo su genocidio en Gaza. 35 países participan en esta edición, la cifra más baja desde 2004. De hecho, en nuestro país, ni siquiera se va a retransmitir como viene siendo habitual en RTVE.

Pero la televisión pública 'ORF' sí que retransmitió en directo esta primera semifinal. En su emisión, se pudieron escuchar perfectamente los gritos de "Stop the Genocide" justo al inicio de la canción 'Michelle' del representante israelí Noam Bettan.

La propia emisora ha explicado en su web que "una persona del público, que se encontraba cerca de un micrófono, expresó en voz alta su opinión al comienzo y durante la actuación del artista israelí". "Más tarde, tras seguir perturbando el evento y después de que se le pidiera varias veces que dejara de hacerlo, la persona fue expulsada del recinto", ha agregado 'ORF', sobre unos gritos que han sido eliminados del vídeo individual de la actuación.

Según las principales encuestas, Finlandia, Grecia e Israel están entre los favoritos para ganar el próximo sábado la 70 edición del festival. A ellos, según las casas de apuestas, se sumaron otros siete en el favor combinado del público y, por primera vez desde 2023 en una semifinal, del jurado: Bélgica, Croacia, Lituania, Moldavia, Polonia, Serbia y Suecia. Otros 15 países se disputarán este jueves otras diez plazas en la segunda eliminatoria para completar la lista de 25 finalistas.

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