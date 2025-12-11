Lily Collins cumple su sueño y conoce a Victoria Beckham en persona en el programa de Jimmy Kimmel

Victoria Beckham y Lily Collins se han encontrado en el plató del programa de Jimmy Kimmel, donde la actriz ha cumplido su sueño de conocer a la ex Spice Girl.

Lily Collins ha acudido a The Show de Jimmy Kimmel con motivo del estreno de la nueva temporada de la serie que protagoniza, 'Emily in Paris'. La actriz se ha mostrado muy emocionada al hacer su sueño realidad: conocer a Victoria Beckham.

Y es que la ex Spice Girl también ha acudido al programa, donde ha confesado por qué la llamaban "la spice pija". "Me solía gustar la ropa bonita y los restaurantes buenos", comenta en el vídeo sobre estas líneas, donde apunta que lo que realmente ayudó fue que a sus compañeras de 'girl band' "no les gustaba diseñar su ropa". "Cuando hacíamos vídeos o salíamos al escenario, ellas estaban felices de usar la ropa gratis que nos regalaban y yo me gastaba todo el presupuesto", confiesa la ex 'Spice Girl'.

Por otro lado, la mujer de David Beckham habla en el vídeo sobre el momento viral que protagonizó con su marido en su documental. En su entrevista, la diseñadora se defiende después de que David Beckham le pusiera en evidencia mientras hablaba de sus orígenes humildes y la obligaba a reconocer que su padre le llevaba en un Rolls Royce al colegio.

"Mi madre era empresario y venía de la nada, solía conducir una furgoneta y nosotros íbamos en ella al colegio, pero cuando le fue bien se compró un Rolls Royce", asegura Victoria Beckham. Sin embargo, Alfonso Arús asegura que no se cree nada: "Qué vergüenza".

