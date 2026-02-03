El divertido susto de Lady Gaga a Bad Bunny en los Premios Grammy Latinos 2026

Tatiana Arús enseña en este vídeo los surrealistas momentos de los Premios Grammy Latinos 2026: del susto de Lady Gaga a Bad Bunny al divertido lapsus de Cher al entregar un galardón.

Siguen saliendo momentazos que los famosos protagonizaron en los Premios Grammy Latinos, celebrados en Los Ángeles el pasado fin de semana. Unos premios en los que Bad Bunnyhizo historia al ganar el premio a mejor álbum del año con su disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el primero totalmente en español. Además, el puertorriqueño dedicó el reconocimiento a su madre y a su país y arremetió en su discurso contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés): "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos".

Después el artista posó orgulloso con sus tres galardones y agradeció las muestras de cariño a través de sus redes sociales. "Es una persona muy cercana y muy divertida", afirma Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia el divertido susto que se llevó el cantante cuando Lady Gaga le tocó por detrás para felicitarle.

Otro de los momentos virales lo protagonizó Cher, que cometió hasta dos fallos cuando le tocó el turno de entregar un premio sobre el escenario. La cantante entregó el premio a Luther Vandross, un cantante estadounidense que falleció en 2005. En ese momento, el artista Kendrick Lamar se levantó de su asiento para recoger el premio ya que, a pesar del error de Cher, entendió que el premio era para él.

Y es que el artista, junto a la cantante SZA, son los compositores de la canción 'Luther', un homenaje a dicho artista.

