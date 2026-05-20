Las "múltiples evidencias" que implican a Zapatero en el caso Plus Ultra: conversaciones de sus socios, correos y reuniones

¿Por qué es importante? Los investigadores y el juez sitúan al expresidente como "el líder de una trama" en la que en el foco está su participación en el rescate de la aerolínea: según el auto, Zapatero fue la vía más efectiva y habría obtenido, presuntamente, dinero por su mediación.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien señala "múltiples evidencias" en su contra. Se investiga su implicación en el rescate de Plus Ultra, a pesar de que Zapatero niega haber participado. Sin embargo, mensajes de la directiva de la aerolínea sugieren lo contrario, indicando que era una figura influyente en la gestión del rescate. Además, el auto del juez lo vincula con operaciones de compraventa de petróleo venezolano, actuando presuntamente como intermediario. La relación con Delcy Rodríguez, quien manejaba la asignación de barcos, refuerza estas acusaciones.

En el frente judicial tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles se han conocido nuevos detalles del auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y lo que califica como "múltiples evidencias" contra Zapatero. Conversaciones intervenidas a sus socios, en los correos electrónicos y en las reuniones que, según creen los investigadores y el juez, sitúan al expresidente como "el líder de una trama".

Se investiga su participación en el rescate de Plus Ultra, sobre el que Zapatero ha afirmado que no hizo "absolutamente nada" y que ni se interesó por él. Pero algunos mensajes entre la directiva de la aerolínea apuntan a que sí participó. "Sí bro, nuestro pana Zapatero está detrás", escribió Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea.

El expresidente fue, según el auto, la vía más efectiva. "Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento", volvió a señalar en un mensaje Reyes al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, quien respondió: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

Necesitaban a alguien influyente en España y tenían su objetivo. "Acaba de hacer el puente con ZP", apuntaba Reyes. Y Martínez Sola contestaba: "Aunque sea pagando un poquitín". A partir de ahí, todo parecía fluir. Los mensajes de los directivos de la compañía apuntan que Zapatero monitorizó el rescate. "Julio habló con ZP. 11 minutos. Le explicó todo", aseguró Reyes a directos de la aerolínea.

El expresidente habría obtenido, presuntamente, dinero de ese rescate. Y no solo eso, también a través del petróleo venezolano. Según el auto, Zapatero era una especie de intermediario para quienes querían comprar petróleo venezolano. "Para acceder a la operativa de compraventa del petróleo [...] los potenciales compradores han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent", apunta el auto.

Pero de quien dependía era de Delcy Rodríguez, conocida como "La Dama" y con quien el expresidente tenía buena relación. "La dama es la que maneja la asignación directa de los barcos", se lee en un mensaje recogido por el auto. Operaciones internacionales que probarían el supuesto papel de Zapatero.

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