No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que Ryan Gosling es el culpable de que se rompiera el vestido de Emma Stone en la gala de los Premios Oscar 2024. Sinceramente, ¿a quién no le podría pasar eso con solo mirarle? Según Emma, que no dudó en destacarlo cuando fue a recoger su estatuilla como Mejor Actriz por 'Pobres criaturas', todo sucedió después de una de las grandes actuaciones musicales de la noche, protagonizada por el gran Ken de 'Barbie'.

"Mi vestido se ha roto. Creo que ha sucedido durante 'I'm just Ken', estoy bastante segura", decía en cuanto tomaba la palabra, mostrando la cremallera, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s. Cabe destacar que este no es el único momento viral que han protagonizado los dos actores, pareja en otra de las grandes películas míticas de los Oscar 2016, 'La la land'.

Hace menos de un mes que Ryan Gosling le dedicó a su compañera un guiño que hizo correr ríos de tinta en los Globos de Oro.