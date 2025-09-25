Pedro Casablanc desvela cómo Adrien Brody le empujaba para sacarle de plano: "Hay que ser miserable"

"Admiraba mucho a Adrien Brody después de 'El Pianista', pero en cuanto trabajé con él se me cayó la admiración", asegura Pedro Casablanc, que cuenta en este vídeo cómo el actor internacional le intentaba sacar de plano.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo en el que el actor español Pedro Casablanc desvela cómo fue trabajar con Adrien Brody. "Le admiraba mucho a Brody después de 'El Pianista', pero en cuanto trabajé con él se me cayó la admiración", asegura Pedro Casablanc.

El actor español cuenta que cuando trabajó con él en una película tenían que compartir un plano corto: "Estábamos los dos dentro del cuadro y me empujaba para que no estuviera dentro del cuadro.

"Fíjate hasta qué punto se puede ser miserable", asegura Pedro Casablanc. Tras escucharle, Alfonso Arús no da crédito: "¡Cómo va a apartar a otro actor del plano!".