Si bien el feminismo no es cosa de un día, el 8 de marzo sí es el día del feminismo. Cada año, el 8M las calles se visten de morado, sororidad se convierte en la palabra más usada. Y el arte... el arte siempre acompaña al feminismo. Tal y como explica Carmen Hernández en 'Lo femenino en el arte: una forma de conocimiento', desde los años setenta lo femenino asume "una postura consciente", sumada ésta a las luchas reivindicativas en el terreno social. Entre otras cosas, el arte feminista "ha contribuido a recuperar formas expresivas periféricas" y, al mismo tiempo, "ha advertido sobre la no neutralidad del lenguaje y del arte, apuntando sus marcas de género, etnicidad, sexualidad y clase social".

En todos los campos del arte podemos ver y vivir feminismo. En la música, con cada vez más canciones feministas que la han convertido en una de las principales aliadas del movimiento —como 'Zorra', el tema que representa a España en Eurovisión y que muchos no aliados no han sabido interpretar, pese a su fácil lectura—. Pero no solo la música es aliada del feminismo. También la poesía puede serlo. Es por eso que en laSexta.com hemos recopilado siete poemas feministas para sumar a las reivindicaciones de este 8M o de cualquier otro.

Venid los justos de acción y de omisión,

los limpios de alma,

quienes tienen sucias las manos de cavar cimientos;

que vengan, como entonces, como siempre,

el poeta de la tribu y la cocinera

de las fuerzas de los mártires,

los de la palabra exacta,

los del abrazo presto,

venid,

venid aprendices de lo mismo y admirados maestros,

desconocidos compañeros de parecidas luchas,

las profetas,

las insultadas,

las inocentes,

venid las otras mujeres del corazón del hombre que amo,

primeras a las que salvar si se hundiera este barco,

los imposibles camaradas del insomnio

con quienes discutimos encendidos los leves matices de lo improbable,

venid

los que compartís el sueño y las penurias que arrastra el sueño

venid

como entonces, como siempre,

venid hermanas del abismo y de los brotes:

que está el cielo preñado de un presagio negro

y sea para vencerlo o para caer

mejor será que estemos cerca.

💜Laura Casielles [Pola de Siero, Asturias (España), 1986]

Mi cuerpo no es tu cuerpo

mi cuerpo no es tu casa

ni cosa ni propaganda

ni tu accesorio nuevo

mi cuerpo no es un decorado

no es telón de fondo

no es vasija ni maniquí

ni espejo donde brille tu reflejo

mi cuerpo no quiere quedarse en casa

ni mucho menos ser templo en silencio

mi cuerpo no se programa no se legisla

no se esconde no es escolta

mi cuerpo no limpia no borra

las huellas de tus botas

no disimula en una reunión

mi cuerpo estalla sonríe grita

inventa pregunta horada se desata

se disuelve se recompone sueña

yo decidiré

cuándo puedas entrar

si algún día algo

puede quedarse

a vivir allí.

💜Bárbara Alí [Buenos Aires (Argentina), 1986]

Soy sólo una mujer y ya es bastante,

con tener una chiva, una tartana

un 'bendito sea Dios' por la mañana

y un mico en el pescante.

Yo quisiera haber sido delineante,

o delirante Safo sensitiva

y heme, aquí,

que soy una perdida

entre tanto mangante.

Lo digo para todo el que me lea,

quise ser capitán, sin arma alguna,

depositar mis versos en la luna

y un astronauta me pisó la idea.

De PAZ por esos mundos quise ser traficante

-me detuvieron por la carretera­

soy sólo una mujer, de cuerda entera,

soy sólo una mujer y ya es bastante.

💜 Gloria Fuertes [Madrid (España), 1917-1998]

'Soy mujer'

Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando

el mundo me golpea. Es el calor de las otras

mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este

rincón sensible, luchador, de piel suave y

corazón guerrero.

💜 Alejandra Pizarnik [Avellaneda (Argentina), 1936 - Buenos Aires (Argentina), 1972]

'Las benévolas'

hermosas deben de ser las benévolas

con sus blancos lirios en las manos y sus hombros

esparcidos de dolores

hermosas deben de ser las que llevan dentro la furia

en los ojos la tormenta

dentro del vaso agua dulce

dentro del vientre llevan las benévolas

toda la rabia y la sangre de las desleídas

las deslavazadas

las blancas las incoloras

las muertas las matadas

las madres amedrentadas

todo el dolor todos los versos

del verano incólume de lunas rojas

dentro del vientre viento

huracán de uñas llevan dentro

las benévolas

💜 Eva Gallud [Madrid (España), 1973]

'Me quiero disculpar'

I want to apologize to all the women i have called beautiful

before i've called them intelligent or brave.

Iam sorry i made it sound as though

something as simple as what you're born with

is all you have to be proud of

when you have broken mountains with your wit.

From now on i will say things like

you are resilient, or you are extraordinary

not because i don’t think you're beautiful

but because i need you to know

you are more than that.

Traducción al castellano:

Me quiero disculpar con todas las mujeres

a las que he llamado bonitas

antes de llamarlas inteligentes o valientes.

Siento si he hecho sonar complicado

algo tan sencillo como con lo que se nace,

es de lo que tienes que estar más orgullosa

como cuando has aplastado montañas con tu ingenio.

De ahora en adelante, voy a decir cosas

como que eres resiliente o eres extraordinaria

no porque crea que no eres bonita,

sino porque tienes que saber

que eres mucho más que eso.

💜 Rupi Kaur [Punjab (India), 1992]

'La tierra de fuego'

Llegaron blancos como pico nevado.

Con sus manos brillantes

encerraron a las ovejas en corrales

y nos mataron a nosotros,

también de diez en diez.

Sonaban a estampida de guanaco

sus rifles y su lengua por igual.

Ofrecían una libra esterlina

por cada oreja nuestra, mano, pie.

Nos invitaron a vino

‒para sellar la paz, dijeron‒

y cuando estuvimos embriagados

comenzaron sin más a disparar.

A quienes no les alcanzaron las balas

les alcanzó la enfermedad

que arrastraban consigo

‒silbido de serpiente al respirar‒.

Ya solo quedo yo.

Me llamo Ángela Lioj

y el mundo acaba en mí.

💜 Olalla Castro [Granada (España), 1979]