El regreso de Heidi tiene sabor canario: así es la nueva aventura de la niña más famosa de los Alpes

El contexto Hace ya medio siglo, una serie de anime sobre una huerfanita suiza sorprendió y enamoró a los niños españoles. Ahora, Heidi regresa a los cines de la mano de un estudio fundado en Tenerife.

Heidi, el entrañable personaje que conquistó a generaciones, regresa con una nueva película titulada 'Heidi, El Rescate del Lince', producida por 3 Doubles Producciones, un estudio de Tenerife. Esta cinta marca el regreso de Heidi 50 años después de su serie original en España, dirigida por Isao Takahata y animada por Hayao Miyazaki. La serie germano-japonesa revolucionó la animación en nuestro país con su estilo único y su narrativa conmovedora. En esta nueva aventura, Heidi y sus amigos intentan salvar a un lince herido, enfrentándose a un empresario que amenaza su hábitat, manteniendo el espíritu del clásico con un mensaje ambiental.

A Heidi siempre le gustaron el queso y la leche de cabra, pero puede que a partir de ahora prefiera las papas con mojo picón. Y es que el famoso personaje, cuyas aventuras encandilaron a generaciones enteras de niños, estrena nueva película 50 años después de que su serie aterrizara en España. Y con sabor canario, porque detrás de su regreso está 3 Doubles Producciones, un estudio de animación con sede en Tenerife.

En 'Heidi, El Rescate del Lince', la pequeña y sus amigos viven una nueva aventura que recupera el personaje de la huerfanita suiza creado en 1880 por la escritora Johanna Spyri y llevado posteriormente a la pequeña pantalla. Aquella serie germano-japonesa llegó a España hace medio siglo, dirigida por uno de los fundadores del Estudio Ghibli, Isao Takahata. Hayao Miyazaki, el director del 'El viaje de Chihiro', fue uno de los responsables de la animación.

El éxito en nuestro país fue inmediato. Estéticamente, el anime japonés era algo completamente diferente a lo que habíamos visto antes y su argumento también nos resultó revolucionario, porque estábamos acostumbrados a ver series de dibujos tan lacrimógenas. En solo 52 capítulos -repetidos hasta la saciedad, eso sí-, aquel 'abuelito dime tú' consiguió grabarse a fuego en nuestra memoria.

Ahora, Heidi regresa a los cines con una nueva aventura coproducida entre España, Alemania y Bélgica, que se estrena este viernes.

El argumento

Tras recibir una invitación de su amiga Clara para pasar el verano en el Mar Báltico, todo cambia cuando la pequeña encuentra a un cachorro de lince herido y decide curarlo. Sin que el abuelito lo sepa, la niña y su amigo pastor, Pedro, deciden salvar al animal y devolverlo con su familia, pero las cosas se complicarán por culpa de un avaricioso empresario que, decidido a construir un aserradero, pone trampas en las montañas.

Cuando se cumplen 50 años del estreno en España de la serie de animación, esta nueva cinta busca mantenerse fiel al espíritu del clásico, a la vez que narra una historia completamente nueva con un importante mensaje ambiental.