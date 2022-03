Cada año, el 8 de marzo, países de todo el mundo celebran la lucha de las mujeres en el Día de la Mujer, antes conocido como el Día de la Mujer Trabajadora. Este día se caracteriza por alzar la voz contra la violencia de género y defender la igualdad.

Cada vez son más las artistas que se unen a la lucha y se manifiestan mediante las letras de sus canciones. De esta manera, la música se ha convertido en la mejor aliada para apoyar el movimiento feminista.

Te proponemos 20 canciones que hoy, más que nunca, sirven para sacar a la luz las reivindicaciones feministas y luchar contra el virus del machismo. Puedes escuchar estas y otras más en la playlist de Spotify que hemos creado en laSexta.

Ay mama - Rigoberta Bandini

La propuesta reivindicativa y feminista de Rigoberta Bandini ha dado mucho que hablar tanto por su mensaje como por no haber sido la elegida para representar a España en Eurovisión 2022. No obstante, lo que está claro es que se ha convertido en un grito feminista al tratar asuntos como la maternidad y la belleza del cuerpo femenino.

A ti que tienes siempre caldo en la nevera

Tú que podrías acabar con tantas guerras

Escúchame

Mamá, mamá, mamá

Paremos la ciudad

Sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix

Machirulo escóndete - Tongo

El grupo feminista Tongo lanzó un videoclip en 2018 donde recrea la vida de mujeres de distintas generaciones para remover sentimientos en la sociedad y unir todas juntas sus fuerzas para luchar contra la violencia de género independientemente de la edad. "Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión", es una de las frases que lanzan estas mujeres empoderadas que quieren acabar con el sistema patriarcal.

Tú no eres mi papi - Tremenda Jauría

Esta canción es una de las más cantadas del grupo Tremenda Jauría, incorporado en su álbum de 2016. En esta ocasión, junto a Tribade y Mafalda, dos bandas referentes en la lucha contra la visibilización de las mujeres, quisieron volver a proyectar la desigualdad que existe hoy en día. La canción va acompañada de una coreografía acorde al mensaje que lanzan en cada frase: “Somos una manada que viene con toda su fuerza”.

Se quemó - La Otra

A esta melodía tranquila no le falta fuerza en cada frase. Con “se quemó” como estribillo, La Otra volvió a demostrar que sus canciones vinieron para quedarse y se ha convertido en un himno de la lucha contra el patriarcado. Tanto es así que cuenta con casi un millón y medio de visualizaciones en la plataforma digital de Youtube.

Balance Ton Quoi - Angèle

Con ‘Balance Ton Quoi’ o ‘Denuncia tú qué’ en español, la cantante y compositora belga creó un vídeo de lo más creativo que denuncia las cuestiones que deberían de cambiar en la sociedad actual. Este título está arraigado al movimiento Me Too, ya que mientras que en países de habla hispana se extendió la versión Yo También, en Bélgica y otras naciones optaron por la frase que le da el título a está canción: Balance Ton Quoi.

Aquí Estoy - Cami

"Aquí estoy" es una canción de la cantante chilena Cami, lanzada por Universal Music Chile el 29 de junio de 2019, como el segundo sencillo de su álbum. Fue escrita por la artista junto a Sebastián Krys y Ximena Muñoz. Ganó "Canción del año" en los Premios Pulsar 2020 y fue la "Canción más tocada en las radios" en los Premios Pulsar 2021. Con esta canción, la interprete manda un claro mensaje de empoderamiento y fuerza que va a acompañada del ritmo de tambores negros.

Roar - Katy Perry

Katy Perry es un ejemplo de empoderamiento femenino. Con esta canción trata de reforzar la seguridad en las mujeres y animarlas a alzarse para dejar de ser unas seguidoras. Sus mensajes reivindicativos quedan reflejados a través de los versos de su canción: "Me dominaste, pero me levanté. Prepárate porque he tenido suficiente (…) Porque soy una campeona y me vas a oír rugir. Más alto, más fuerte que un león".

Contigo- La otra

Aunque estemos acostumbrados a escuchar frases en canciones como “me muero si no estás aquí” que aluden a la historia romántica de siempre, este dúo rompe todos los esquemas cantando “yo no me muero si no estás aquí” con el ukelele como protagonista. Y no lo decimos nosotros, lo corroboran los comentarios que podemos encontrar en su vídeo de más de ocho millones de reproducciones de Youtube: “Si hubiera escuchado canciones con este mensaje cuando era adolescente, seguramente mi historia romántica sería otra”.

Man! I Feel Like A Woman - Shania Twain

Es una canción del tercer álbum de la cantautora canadiense Shania Twain, Come On Over (1997). Fue retransmitida por primera vez en la radio country de América del Norte y le caracteriza su letra por el empoderamiento femino. Orgullosa de ser mujer, Twain lanza un mensaje de fuerza con un estilo country:

Esta noche voy a salir, me siento bien,

voy a dejar todo colgado,

quiero hacer un poco de ruido, levantar mi voz,

sí, quiero gritar y chillar.

Mujeres Ya! - Alba Messa

En 2021, la compositora y cantante Alba Messa lanzó la canción ‘Mujeres Ya!’ en colaboración con diez artistas más para hablar de la herencia patriarcal que todavía reside en nuestra sociedad. En concreto, Ainoa Buitrago, Ania, Angy, Lolita De Sola, Mery Granados, Natasha Dupeyron, Soy Emilia, Violetta Arriaza, Volver y Zemmoa fueron las encargadas de poner voz a los versos de la canción.

Además de servir como altavoz para difundir la lucha por la igualdad de clases, el respeto y la libertad de género; los beneficios recaudados fueron destinados a Fondo Semillas.

Ni una más - Aitana

La joven artista se unió a la causa lanzando un nuevo tema llamado ‘Ni una más’ junto con un videoclip que cuenta con la colaboración de 47 personalidades de la música, el periodismo o el deporte, entre otros ámbitos, para reflexionar sobre la violencia de género que sufren las mujeres.

A parte de visibilizar y dar a entender cuál es la causa feminista, también pretenden reflejar las inseguridades que atormentan a una mujer en muchas ocasiones cuando camina sola por la calle. Por eso, cuando aparece la artista caminando en el videoclip siempre están las farolas encendidas.

Hay Algo En Mí - Míriam Rodríguez

La artista lanzó su primer single, ‘Hay Algo En Mí’, en 2017 después de terminar su paso por OT (Operación Triunfo). A través de está cancion ha querido difundir un mensaje feminista que ha terminado calando entre sus fans y en las redes sociales. En numerosas ocasiones ha sido aplaudido y una de las frases principales ha sido: "Soy mujer, no pertenezco a nadie. Y cuando digo ‘No’ es No".

En concreto, esta canción en forma de protesta quiere transmitir que las mujeres tienen derecho a ser lo que ellas quieran ser sin que nadie les corte su libertad y les impongan unos ideales.

Se Portaba Mal - Kany García, Mon Laferte

El ‘single’ fue estrenado el año 2020 y forma parte del disco "Mesa Para Dos". Kany García y Mon Laferte utilizan la temática de violencia de género pero desde una perspectiva totalmente diferente. Los versos cuentan el relato de una persona que ha sido maltratada, pero también recalcan la importancia de que las terceras personas implicadas no se callen si son testigos de estos actos: "Se portaba mal, muy mal, había que agarrarle y jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama, y mañana: 'Perdóname, es que te quiero".

Mujeres - Julieta Venegas

La cantautora mexicana Julieta Venegas ha conseguido que, tras el lanzamiento de la canción ‘Mujeres’, esta se haya convertido en un himno reivindicativo. Para la elaboración de este tema se ha inspirado en las marchas de los colectivos feministas en México, tal y como explican desde el Chicago Tribune.

En los versos de la canción se esconden ideas claras y reivindicativas que reflejan la problemática de la violencia contra la mujer:

Pañuelo en mano para nombrar

a cada mujer desaparecida

cada muerta solitaria

por quien no hicimos nada

puño en alto esto no va más

no callaremos y aquí presentes

tus viejas maneras

derrumbamos ya

Salir Corriendo - Amaral

En 2002, el grupo Amaral condenó la violencia de género a través de la canción ‘Salir Corriendo’ y, a pesar de que han pasado 20 años de su lanzamiento, sigue siendo elegida para ambientar las diferentes marchas feministas que se celebran el 8M. Los versos de la canción se dirigen directamente a una mujer que ha sido maltratada y la animan a que "si tienes miedo, si estás sufriendo tienes que salir, salir corriendo". Por lo tanto, con estos mensajes y las metáforas que utilizan hacen ver a la víctima que tiene que denunciar y libererarse de su maltratador.

Que Nadie - Malú, Manuel Carrasco

Estos dos grandes artistas del repertorio musical español se unieron en 2008 para visibilizar la importancia de no callar testimonios que tienen que ver la luz. Con ellos se pueden ayudar detener la violencia, el acoso sexual, el abuso sexual y la violación. A través de este mensaje, animan a que cada vez sean más las mujeres que no se avergüencen de estos duros sucesos y se quiten la tirita del miedo que les impide contar lo que les ha ocurrido.

Que nadie calle tu verdad

Que nadie te ahogue el corazón

Que nadie te haga mas llorar

Hundiéndote en silencio

Que nadie te obligue a morir

Cortando tu alas al volar

Que vuelvan tus ganas de vivir

Antipatriarca - Ana Tijoux

Ana Tijoux impresionó con su canción "Antipatriarca", que se lanzó en su álbum "Vengo" en 2014 y es, por el momento, una de las canciones más reconocidas del movimiento. Estos textos contra el machismo condenan la violencia de género y abogan por la autonomía de las mujeres. La canción fue adaptada en el libro ilustrado de Java San Martín en 2019.

Ain’t Your Mama - Jennifer Lopez

Con ‘No soy tu mamá’ como estribillo, JLo sorprendió al mundo con su alegato feminista. La canción, que se estrenó pocos días antes del Día de la Madre en Estados Unidos, criticaba las relaciones en las que la mujer se convertía en otra “mamá” para el hombre. Así dice la canción:

No voy a estar cocinando todo el día

No soy tu mamá

No voy a lavar tu ropa

No soy tu mamá

No soy tu mamá

Chico, yo no soy tu mamá

Mi cuerpo es mío - Krudas Cubensi

Esta canción está escrita por Krudas Cubensi, un grupo cubano compuesto por las activistas Olivia Prende y Odaymara Cuesta. Se definen como feministas no binarias y desde el principio del texto podemos escuchar sus voces manifestando que sus cuerpos pertenecen a ellas mismas:

¿Cuerpos de quiénes?

¡De nosotras!

¿Derechos de quiénes?

¡De nosotras!

¿Decisiones de quiénes?

¡De nosotras!

Four Women - Nina Simone

Eunice Kathleen Waymon, conocida como Nina Simone, es una mujer a la que se le negó la admisión en varias escuelas de música cuando era niña por ser negra. Con el tiempo, lanzó alrededor de 40 álbumes y escribió una de las canciones que condenaba el racismo contra las mujeres negras:"Four Women".