8M - Horario y recorrido de las principales manifestaciones por el Día de la Mujer en España

Como cada año, al acercarse el 8 de marzo millones de personas se preparan para salir a las calles en una jornada de reivindicación. De reivindicación y no de celebración, porque aunque una de la frase más repetida cada 8M es cualquiera que empieza por 'Feliz 8 de marzo' lo cierto es que no es una jornada para felicitar. ¿Feliz 8M? No, no es un día de felicitación. El Día de la Mujer es una efeméride que recuerda a 120 mujeres trabajadoras de una fábrica de Nueva York que, en 1875, fueron asesinadas mientras luchaban por sus derechos.

En 2025 todavía sigue siendo necesario hablar de ello. A día de hoy, sólo un 51% de los españoles se considera feminista, según un estudio reciente de Ipsos que muestra cómo este porcentaje se ha reducido tres puntos en solo un año. Según este informe, además, casi la mitad del país considera que las cosas han ido demasiado lejos en dar a las mujeres los mismos derechos que a los hombres.

Este no es, ni de lejos, el único dato que demuestra que el 8M es más necesario que nunca: el 37% de las mujeres en España aún asume en su totalidad el cuidado de los hijos, frente a un 5,6% de los hombres. Estos son los números que arroja otro informe, este elaborado por Oxfam Intermón en vísperas del 8 de marzo. Tampoco mejoran las cosas si hablamos de presión social, de acoso o de violencia de género: desde que hay registros, en España se cuentan casi 1.300 mujeres asesinadas por violencia machista. Es por eso que cada 8 de marzo, en prácticamente cualquier ciudad de España, se convocan una o varias manifestaciones en busca de la igualdad. En laSexta.com puedes consultar las convocatorias de muchas de ellas.

8M en Madrid

En la capital, donde se celebra una de las manifestaciones más multitudinarias, tienen lugar dos manifestaciones por el 8M diferentes. Una, la "histórica", convocada por la Comisión 8M, que arranca a las 12:00h desde Atocha el mismo 8 de marzo, y otra organizada por el Movimiento Feminista de Madrid, que tiene lugar por la tarde. Ambas finalizan en la plaza de España, aunque tienen horarios y recorridos diferentes.

8M en Barcelona

En este caso, las dos manifestaciones de la Ciudad Condal arrancan a la misma hora (18:00h): una, convocada por la Assemblea 8M, que pone la salud como "pilar esencial de la vida" y la otra, organizada por la Coordinadora 8M-Moviment Feminista de Barcelona, centrada en la lucha por "el derecho de las mujeres y niñas del mundo a una vida libre de violencia y explotación".

8M en València

Las mujeres de Valéncia salen este 8 de marzo en dos marchas diferentes, convocadas por la Coordinadora Feminista de València y por la Assemblea Feminista, respectivamente. La primera arranca a las 18:30h de la plaza de la Puerta del Mar junto a la calle Colón, para transcurrir por diferentes calles de la ciudad y concluir en la plaza de la Reina.

Por su parte, la manifestación del 8M convocada por la Assemblea Feminista, que parte de la "rabia y el dolor" por la negligencia de la DANA, arranca a las 16:30 del CIE de Sapadors (Zapadores) y finaliza en la plaza de la Mare de Déu, aunque sobre las 18:00h está establecido un punto de encuentro en la plaza de Sant Agustí para que se una quien no haya podido participar antes.

8M en Euskadi

En las tres capitales de provincia de País Vasco se celebran marchas por los centros de las ciudades, dos de ellas por la mañana y una, por la tarde. La manifestación del 8 de marzo en Vitoria empieza a las 12:30h en la plaza de San Antón, si bien a lo largo del recorrido se irán uniendo diferentes colectivos en asambleas abiertas. Transcurre por las calles Francia, Paz, Ortiz de Zárate y calle de los Fueros, para terminar precisamente en la plaza de los Fueros.

La manifestación del 8M en Donosti, por su parte, también tiene lugar a lo largo de la mañana: sale del túnel de Antiguo a las 12:30h, mientras que la marcha de Bilbao tiene lugar por la tarde, a las 18:00h, con salida en la plaza del Sagrado Corazón, aunque otras columnas saldrán antes de diferentes barrios para acabar unidas en una sola marcha.

