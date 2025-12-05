Así fue el último telediario de Letizia Ortiz: junto a Urdaci y saliendo por la otra puerta para evitar a la prensa

La docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real' recupera de la hemeroteca cómo fue la despedida de Letizia Ortiz del telediario, una etapa profesional que dio por finalizada poco antes de anunciar su compromiso con el príncipe Felipe.

El cuarto episodio de la docuserie de atresplayer Los Borbones: una familia real, que laSexta ofrece hoy, revisa el turbulento aterrizaje de Letizia Ortiz en el universo de la monarquía española. Tras repasar los romances que pasaron por la vida del príncipe Felipe antes de que apareciera la periodista, el capítulo se detiene en el instante en que los medios empezaron a captar que aquella relación existía y que el anuncio de boda era solo cuestión de tiempo.

Hasta ese momento, prácticamente nadie había reparado en que la presentadora del telediario acabaría convirtiéndose en la reina de España.

La serie recupera unas imágenes de archivo del primer encuentro público entre ambos, cuando aún se movían con absoluta discreción. Coincidieron en los premios Príncipe de Asturias de 2003, apenas días antes de comunicar oficialmente su compromiso. Ante las cámaras, ella confesaba: "Este año, por muchas circunstancias, me hace mucha ilusión cubrir los premios".

Cuando la prensa olió la boda

Poco después, el murmullo mediático se desató. El periodista Rafael Manzano lo anunciaba: "Me aseguran que esta vez sí se va a hacer de forma oficial. El príncipe don Felipe tiene ya pareja y se apunta a boda". En esta producción, Iñaki Gabilondo recuerda: "Nuestro programa fue uno de los primeros que lo dijo. La sorpresa fue grande cuando se anunció aquello".

La intención era evitar que la primicia saliera de los programas del corazón. Pero Terelu Campos terminó adelantándose:

"A ver nombres con 'L'. Letizia, me gusta ese nombre, y a lo mejor tiene apellido de Magdalena", decía ella en directo."Ortiz", le sugería un colaborador. "Por ejemplo", remataba Terelu.

El último informativo de Letizia Ortiz

El 31 de octubre de 2003, Letizia se despidió definitivamente del telediario que presentaba junto a Alfredo Urdaci. No volvería a ocupar esa mesa. Su futuro pasaba por otro asiento, y no precisamente uno de informativos.

Sagrario Ruiz de Apodaca, amiga y compañera de profesión, revela que aquella tarde la periodista tuvo que salir por una puerta distinta para evitar a los reporteros: "Después de presentar el telediario, se fue por otra puerta porque ya había periodistas, ya el rumor se había hecho muy evidente". También confiesa que la noticia del compromiso la pilló completamente desprevenida.

Juan Carlos I y su rechazo

La felicidad que mostraba Felipe respondía no solo al enamoramiento, sino a la sensación de haber ganado una batalla. Sin embargo, dentro del Palacio las resistencias seguían firmes. Juan Carlos I no veía con buenos ojos a la futura princesa: una periodista sin linaje aristocrático y, además, divorciada. Su sueño de casar a su hijo con alguien de sangre azul se desvanecía, y Letizia no encajaba en ese molde.

Según relata Pilar Urbano en la docuserie, el monarca expresaba entre sus allegados su incomodidad con el origen familiar de la joven y hacía incluso comentarios jocosos sobre su físico.

Lo que temía Juan Carlos terminó haciéndose evidente con el tiempo: Felipe y Letizia procedían de mundos que no podían ser más distintos.

*Ya disponible 'Los Borbones: una familia real' en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.