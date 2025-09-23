'Maruja' y 'Medusas', Premios Loterías de cortos con temática social en el Festival de Cine de San Sebastián

Los cortometrajes de Álvaro G. Company e Iñaki Sánchez Arrieta se han llevado, respectivamente, el primer y segundo premio Loterías en la segunda edición de este galardón, enmarcado en el Festival de Cine de San Sebastián.

En 2025, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, se ha celebrado la segunda edición del Premio Loterías, un concurso de cortometrajes de temática social organizado entre Zinemaldia y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Entre más de un centenar de trabajos presentados, sólo seis fueron seleccionados para ser valorados por el jurado, presidido por la actriz Carmen Machi, de la mano de la subdirectora de Comunicación de Loterías, María Núñez, y el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos.

Los cortometrajes ganadores de 2025 han sido Maruja, de Álvaro G. Company, y Medusas, de Iñaki Sánchez Arrieta, primer y segundo premio, respectivamente. Maruja, que ha conseguido el primer premio dotado con 10.000 euros, aborda la vulnerabilidad de una viuda de 80 años ante la llamada ocasional de una teleoperadora. Por su parte, Medusas se acerca a la imposibilidad de vivir de espaldas a las personas que llegan a las costas españolas en busca de una vida mejor.

Los finalistas fueron Campolivar, de Alicia Moncholí Lueje, Cólera, de José Luis Lázaro, Mi tía, de Mikel Urretabizkaia, y Origami, de Álvaro León. El objetivo del concurso es utilizar el medio audiovisual para divulgar mensajes positivos y esperanzadores que fomenten la redistribución de la riqueza, la eliminación de desigualdades y la justicia social.

Rebordinos ha destacado el nivel de los cortometrajes "tanto en la vertiente cinematográfica como en los temas abordados, lo que demuestra una vez más que el cine es, además de entretenimiento, una herramienta de concienciación social". Por su parte, el presidente de Loterías, Jesús Huerta, ha subrayado que Loterías y el Festival de Cine de San Sebastián tienen "una sensibilidad compartida por los temas sociales y con esta segunda edición del premio ponen "su granito de arena para concienciar de que, solo atendiendo a los colectivos más necesitados se puede progresar hacia una sociedad más justa e igualitaria".

'Maruja', de Álvaro G. Company

Maruja, de 80 años, ha perdido a su marido recientemente. La historia que relata Company en este corto cuenta los días que pasa Maruja sin contacto humano aunque, de vez en cuando, recibe la llamada de una teleoperadora.

Duración: 8 minutos

Producción: Grupoidex (Idex Ideas y Expansión SL) y Racord Films | Miguel Quintanilla y Rubén Ferrández

Fotografía: Juan Fran Giménez

Sonido: Yago Cordero

Intérprete: María José Alfonso

Voz: Alexandra Masangkay

'Medusas', de Iñaki Sánchez Arrieta

Un chico y una chica pasean por la playa, ajenos al panorama que los rodea a su alrededor.