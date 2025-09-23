Sted Sarandos, el seudónimo bajo el que Harry Styles corrió la maratón de Berlín (y bajó de 3 horas)

El periódico alemán Der Tagesspiegel cazó al ex One Direction preparándose para la carrera del domingo. Completó los más de 42 kilómetros en menos de tres horas.

El cantante británico Harry Styles, exintegrante del grupo One Direction, ha sido 'pillado' corriendo la Maratón de Berlín bajo seudónimo. Y lo hizo, además, en condiciones meteorológicas adversas y en un tiempo récord: tardó en completar los más de 42 kilómetros de la carrera en menos de tres horas, según ha podido confirmar el diario alemán Der Tagesspiegel. Ante los ojos de miles de personas, Styles corría con el dorsal 31261 con el nombre de Sted porque, para participar, optó por utilizar un seudónimo.

La organización del maratón ha confirmado, primero a este periódico alemán y posteriormente a la agencia Asociated Press, la participación del músico británico, de 31 años. Aunque fue Der Tagesspiegel quien confirmó el seudónimo utilizado por Styles: Sted Sarandos. Para evitar ser reconocido y correr con tranquilidad, lo hizo con gafas de sol y una banda en el pelo. No es la primera vez que Styles tira de incógnito para acudir a algún evento: el año pasado fue, acompañado por dos guardaespaldas y un amigo, al concierto de LCD SoundSystem en el festival Kalorama, en Madrid, en un discreto segundo plano.

No fue la única cara conocida que participó en el maratón: según el mismo periódico, el exfutbolista alemán André Schürrle también corrió en Berlín, tardando algo más que Styles: cruzó la meta en 3:21:25. También el hermano de Toni Kroos, Felix Kroos, completó los más de 42 kilómetros en algo menos de cuatro horas y media.