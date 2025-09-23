Ramón Arcusa se emociona al recordar a Manuel de la Calva en los Premios de Cultura de Madrid: "Era el alma del Dúo Dinámico"

Ramón Arcusa se ha emocionado al recordar a Manuel de la Calva en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid, donde le han hecho un bonito homenaje que puedes ver en este vídeo.

Los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid han rendido homenaje a Manuel de la Calva. "Ha sido un homenaje muy bonito", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo algunas de las imágenes que se proyectaron en el Teatro de El Escorial. "Vemos a Ramón Arcusa visiblemente emocionado y, en el momento de recoger el galardón, hizo un guiño a la familia de Manuel", explica Tatiana Arús.

"Manuel de la Calva, a quien dedico todo lo que representa, también a su esposa y a Daniel", destaca Ramón Arcusa, que resalta que "Manolo era el alma del Dúo en el escenario". "Era algo absolutamente impensable por dos chavales cuando iniciaron esta carrera musical en Barcelona en el año 59", recuerda Arcusa, que reflexiona: "Hace ya 66 años".

Por otro lado, la familia de Mario Vargas Llosa no asistió a recoger la Medalla Póstuma al escritor. "Sorprende porque, normalmente, ellos siempre se muestran muy orgullosos de los premios del escritor", asegura la colaboradora de Aruser@s.