Alfonso Arús reacciona al su nuevo disco de Leire Martínez, 'Historias de aquella niña': "Buen tema, ¡aquí somos de Leire!"

Después de su polémica salida de 'La Oreja de Van Gogh', Leire Martínez presenta su debut en solitario: 'Historias de aquella niña'.

En los 'viernes de estreno' de Aruser@s se ha colado el nuevo disco de Leire Martínez, que arranca etapa en solitario con 'Historias de aquella niña'. Tras su sonada salida de La Oreja de Van Gogh, la artista presenta un proyecto más personal y con mensaje de renacimiento incluido.

En el plató han seleccionado 'El Ruido' para una primera escucha y las reacciones no han tardado en llegar. Una letra con frases como "ahora me pongo primera y me da igual, vuelvo a nacer". "Es muy buen tema, ¡nosotros aquí somos de Leire!", asegura Alfonso Arús.

