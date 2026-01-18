Así reconoció Dani Martín por primera vez en dos décadas que Amaia Montero y él llegaron a "estar juntos": "Tuvimos ahí un encuentro"

Dani Martín se sinceraba en la anterior temporada del programa de laSexta y confesaba a Jordi Évole lo que era un secreto a voces en los 2000: su "encuentro" con Amaia Montero.

laSexta vuelve a emitir esta noche uno de los programas más comentados de la temporada anterior de Lo de Évole, en el que Jordi Évole entrevistó a Dani Martín y logró que el cantante se pronunciara públicamente, por primera vez, sobre la relación que mantuvo con Amaia Montero, vocalista (de nuevo) de La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez.

Durante la conversación, Dani (quien también fue líder de una banda de éxito, El Canto del Loco) repasó algunos de los episodios más íntimos de su vida personal y profesional, deteniéndose especialmente en el vínculo que mantiene con Amaia, con quien compartió escenario y uno de los grandes clásicos del pop español, Puede ser, cuando ambos grupos comenzaban a despuntar a principios de los 2000.

Dani Martín no escatimó en elogios hacia la cantante y dejó claro que el contacto entre ambos se ha mantenido con el paso de los años. "Amaia Montero es más rockera y más punki que muchos punkis y muchos rockeros que he conocido, ¿sabes?", le aseguró a Jordi Évole. "La quiero mucho a Amaia", añadía, para después asegurar que sus familias "tienen un vínculo muy bonito y de mucho afecto".

Fue entonces cuando el presentador lanzó la pregunta que durante décadas había alimentado rumores y especulaciones: "¿Llegasteis a estar juntos?". La respuesta de Dani Martín fue clara y directa, sin rodeos ni ambigüedades: "Sí, tuvimos ahí un encuentro".

El cantante también puso en valor el cariño que el público siente por Amaia Montero y celebró algunos de los momentos más recientes de su trayectoria, especialmente su reaparición junto a Karol G, la antesala a su regreso a La Oreja de Van Gogh. "A todos nos alegró verla cantar Rosas", comentó con ternura.

En la entrevista, Martín reflexionó además sobre uno de los episodios más comentados de la artista en redes sociales, defendiendo su autenticidad frente a la presión mediática. "En un momento jodido de su vida, que lo tienes tú, lo tengo yo y lo tenemos todos. Se hizo una foto y la puso en redes, como diciendo 'así estoy, con esta mierda del éxito'", explicó. "La foto que puso en redes, joe, si se la hubiera guardado para el disco, para la portada... para mí es lo más creíble", reflexionaba.

*La información a la que hace referencia la noticia pertenece a un programa de la temporada 6 de Lo de Évole que laSexta vuelve a emitir esta noche.

