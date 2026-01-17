Ahora

Desafinaba en un ensayo

Nuria Roca sale en defensa de Amaia Montero tras su polémico vídeo con La Oreja de Van Gogh: "Cuando ensayas, es una cosa para ti"

Un vídeo que ha publicado el grupo en sus redes sociales ha provocado multitud de críticas. En él, la cantante no consigue llegar a la nota que requiere la canción durante un ensayo.

Nuria Roca

Nuria Roca ha querido salir en defensa de Amaia Montero tras las críticas recibidas por un vídeo que ha publicado La Oreja de Van Gogh en el que el grupo sale ensayando y la cantante parece no llegar a la nota que la canción requiere. "Normalmente, tú cuando ensayas haces una cosa para ti, para cotejar diferentes cosas, y luego lo das todo cuando sales a pantalla y en el escenario", ha expresado la presentadora de La Roca.

"¿Pero para qué cuelgan esto?", se ha preguntando entonces Berni Barrachina, a lo que ha añadido: "Está muy bien que lo ensayéis; no estamos viendo la calidad que entra por el micrófono, por lo que juzgar esto es un poco absurdo, ¿pero entonces para qué subís esto?", ha insistido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump responde e impondrá aranceles del 10% a los países europeos con tropas en Groenlandia desde el 1 de febrero
  2. La UE y Mercosur firman su "histórico" acuerdo con un mensaje para Trump: "Optamos por la cooperación en vez de por la división"
  3. La Administración Trump mantuvo conversaciones con Diosdado Cabello meses antes de la detención de Maduro
  4. Las protestas en Irán disminuyen y su líder señala a Trump como el "culpable" de las muertes: "Es una sedición americana"
  5. ¿Sabrán llegar a acuerdos? Las casi nulas expectativas del encuentro entre Sánchez y Feijóo 10 meses después de su última reunión
  6. Dos españoles, junto con colombianos y cubanos, acusados en Lituania de sabotaje bajo las instrucciones de Rusia