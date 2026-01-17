Nuria Roca sale en defensa de Amaia Montero tras su polémico vídeo con La Oreja de Van Gogh: "Cuando ensayas, es una cosa para ti"

Un vídeo que ha publicado el grupo en sus redes sociales ha provocado multitud de críticas. En él, la cantante no consigue llegar a la nota que requiere la canción durante un ensayo.

Nuria Roca ha querido salir en defensa de Amaia Montero tras las críticas recibidas por un vídeo que ha publicado La Oreja de Van Gogh en el que el grupo sale ensayando y la cantante parece no llegar a la nota que la canción requiere. "Normalmente, tú cuando ensayas haces una cosa para ti, para cotejar diferentes cosas, y luego lo das todo cuando sales a pantalla y en el escenario", ha expresado la presentadora de La Roca.

"¿Pero para qué cuelgan esto?", se ha preguntando entonces Berni Barrachina, a lo que ha añadido: "Está muy bien que lo ensayéis; no estamos viendo la calidad que entra por el micrófono, por lo que juzgar esto es un poco absurdo, ¿pero entonces para qué subís esto?", ha insistido.

