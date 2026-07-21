Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por intromisión al honor y le reclama 50.000 euros

Los detalles El cantante recurre a esta medida después de que la vicepresidenta se negara a retractarse de sus declaraciones tras las denuncias de varias exempleadas.

Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta Yolanda Díaz por intromisión en el derecho al honor, tras sus declaraciones sobre las acusaciones de presuntos abusos sexuales que pesan sobre el cantante. Además, Iglesias ha presentado una querella contra 'elDiario.es' por calumnias e injurias con publicidad. Ambos procedimientos surgieron tras intentos de conciliación fallidos. Iglesias reclama 50.000 euros a Díaz como indemnización por daño moral y exige una retractación pública. Las declaraciones de Díaz en redes sociales y televisión calificaron de "escalofriantes" las denuncias contra Iglesias, aunque la Fiscalía terminó archivando el caso.

El cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ante el Tribunal Supremo por intromisión en el derecho al honor tras hacerse eco de las informaciones en su contra, en las que se le acusaba de cometer presuntos abusos sexuales contra empleadas de su casa.

Asimismo, ha interpuesto una querella contra 'elDiario.es' por presuntas calumnias e injurias con publicidad y delito contra la integridad moral por la publicación de dichas denuncias.

Ambos procedimientos se han presentado después de actos de conciliación fallidos en los que los demandados no se retractaron de sus afirmaciones, según ha confirmado laSexta.

Reclama 50.000 euros a la vicepresidenta

En la demanda contra Yolanda Díaz, a la que ha tenido acceso laSexta, la defensa del cantante pide a la ministra de Trabajo que "se retracte públicamente" de las afirmaciones que realizó en la red social Bluesky y en una entrevista en TVE en las que tildó de "escalofriantes" las denuncias de las mujeres que le acusaron de acoso.

Reclama que Díaz reconozca que "las manifestaciones realizadas constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor" de Julio Iglesias y se abstenga de volver a realizar declaraciones similares "en cualquier medio de comunicación, red social, plataforma digital, o medio análogo".

Además, pide que la vicepresidenta abone 50.000 euros al artista "en concepto de indemnización por daño moral, además de los intereses que correspondan" y de las costas derivadas del procedimiento.

Las declaraciones de Díaz

La defensa del cantante se refiere a la publicación de Díaz en Bluesky del pasado 13 de enero, en la que se hacía eco de las denuncias de extrabajadoras, que acusaron a Julio Iglesias de presuntos abusos sexuales.

"Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de 'elDiario.es' por denunciarlo", expuso la vicepresidenta segunda.

Julio Iglesias también reclama la rectificación por unas declaraciones hechas un día más tarde, el 14 de enero, durante una entrevista en 'La Hora de la 1'.

"Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias. Por tanto, condena rotunda", expresó Yolanda Díaz.

Según reza el escrito, la defensa de Julio Iglesias considera que la vicepresidenta "atribuyó al demandante de manera directa la condición de 'abusador sexual', de tener a trabajadoras en régimen de 'esclavitud' y tener una 'estructura de poder basada en la agresión permanente'".

Después de que el cantante reclamase una rectificación a la ministra, Yolanda Díaz le respondió asegurando que "con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos".

Un caso archivado

El caso contra Julio Iglesias saltó el pasado enero con la publicación de una investigación exclusiva de 'elDiario.es' y 'Univisión'. Varias extrabajadoras relataron un acoso sistematizado por parte de Julio Iglesias y un maltrato que incluía presuntas vejaciones, tocamientos, agresiones y control.

Aportaron también los resultados de los informes de transmisión sexual que les obligaban a hacerse y diferente documentación. El cantante siempre ha negado todas estas acusaciones.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional analizó las denuncias, pero finalmente archivó las diligencias.

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