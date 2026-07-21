Harry Styles cancela uno de sus conciertos en São Paulo por "un problema de salud"

Los detalles El cantante tenía previsto presentarse este martes y el viernes en la ciudad más poblada de Brasil, en el marco de su gira 'Together, Together'. Aunque el primer concierto se ha cancelado, los organizadores aseguraron que el show del viernes "se celebrará según lo previsto".

Harry Styles ha cancelado su concierto en São Paulo, Brasil, programado para el martes, debido a problemas de salud, según informó la promotora Live Nation. Sin embargo, el concierto del viernes sigue en pie. Los organizadores reembolsarán el valor de las entradas del evento cancelado y ofrecerán un número limitado de boletos para el show del viernes. Styles, quien recientemente completó una serie de 12 presentaciones en Wembley, continuará su gira mundial en Ciudad de México y Nueva York, culminando en diciembre en Australia. El cantante lanzó su cuarto álbum, 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally', tras tres años de pausa.

El cantante británico Harry Styles ha cancelado el concierto que tenía previsto ofrecer este martes en la ciudad brasileña de São Paulo por "un problema de salud", aunque ha mantenido el del viernes, según han informado este martes los organizadores.

"Lamentamos profundamente informar que el concierto de Harry Styles, previsto para el martes 21 de julio de 2026 en el MorumBIS, ha sido cancelado debido a un problema de salud durante la gira", ha indicado la promotora Live Nation en sus redes sociales sin dar más detalles.

La compañía ha informado que el valor de las entradas se reembolsará a través del mismo canal de compra.

Harry Styles tenía previsto presentarse este martes y el viernes próximo en la ciudad más poblada de Brasil, en el marco de su gira mundial 'Together, Together'. Aunque el primer concierto se ha cancelado, los organizadores aseguraron que el show del viernes "se celebrará según lo previsto".

Para ese recital se pondrán a la venta un número limitado de entradas para los fans que iban a asistir al de este martes, de acuerdo con los organizadores.

El exintegrante de One Direction viene de concluir una extenuante residencia de 12 conciertos en Wembley, en la que superó a Taylor Swift y Coldplay como el artista que más conciertos ha realizado en el estadio londinense en una misma gira, según ha apuntado EFE.

Tras su paso por Londres y São Paulo, Styles continuará su gira mundial en Ciudad de México y Nueva York, antes de finalizar en diciembre en Australia, donde actuará en Melbourne y Sídney.

El artista publicó el pasado 6 de marzo su cuarto álbum de estudio, 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally', tras más de tres años de parón musical. Tras la separación de One Direction en 2016, Styles comenzó su exitosa carrera en solitario, reconocida internacionalmente a través de diversos premios, entre ellos un Grammy por su tercer disco, 'Harry´s House' (2022), y un Brit Award al Mejor Álbum del Año.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido