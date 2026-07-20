atresplayer estrenará en septiembre la nueva edición de 'Drag Race España', que traerá numerosas novedades

Los detallesSupremme de Luxe capitaneará la nueva edición, que seguirá contando con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como jurado y que regresa con importantes novedades y giros de mecánica inéditos.

'Drag Race España' regresa en septiembre a atresplayer tras el éxito de su quinta temporada. La sexta edición, liderada por Supremme de Luxe, promete emoción, competitividad y novedades. Las nuevas reinas competirán por convertirse en la superestrella drag española, enfrentándose a retos para evitar la eliminación y optar al premio de 50.000 euros. El jurado, compuesto por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking, valorará sus actuaciones. Producida por World of Wonder y Atresmedia, esta edición busca consolidar el fenómeno que ha revolucionado el panorama artístico internacional, destacando el arte drag en España y más allá.

'Drag Race España' vuelve en septiembre a atresplayer. Tras arrasar en su quinta temporada, rompiendo todos los récords y consolidándose como uno de los fenómenos televisivos del año, el talent show que ha revolucionado el mundo de la televisión regresará a la plataforma de Atresmedia con una sexta edición que estará capitaneada por Supremme de Luxe, que promete más emoción, competitividad y sorpresas que nunca y que traerá importantes novedades.

Una nueva promoción de reinas protagonizará esta gran competición sin precedentes para convertirse en la nueva superestrella drag española, aunque conseguirlo no será nada fácil. El taller más famoso de la televisión se llenará de reinas que deberán superar todo tipo de retos para evitar ser eliminadas y así poder abrirse paso entre sus compañeras para llegar a la Gran Final y llevarse los 50.000 euros de premio final.

Lo harán en una temporada que contará con muchas novedades y giros de mecánica inéditos en el programa. Inesperadas sorpresas que marcarán el futuro de las reinas, que serán valoradas por los miembros del jurado, integrado un año más por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

Así es 'Drag Race España'

En esta sexta edición, 'Drag Race España' busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora. Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. Cada semana habrá mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores 'looks' según la categoría.

Al igual que toda la franquicia de 'Drag Race España', esta sexta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino están al frente de la dirección del programa. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

La quinta edición de 'Drag Race España' rompió todos récords

'Drag Race España' se consolidó en su quinta edición como un auténtico fenómeno televisivo. El estreno de la temporada se convirtió en el mejor arranque histórico de la franquicia en atresplayer; un auténtico hito para el programa y un gran éxito que se mantuvo cada domingo con cada nueva entrega.

Además, el 'Meet The Queens' de la quinta edición fue el más visto de toda la historia. Evidenciando así el extraordinario interés que el programa sigue despertando un año más en atresplayer.

El gran éxito entre el público ha hecho que el programa se sitúe entre mejores versiones a nivel mundial y su quinta edición fue la mejor valorada de toda la historia de la franquicia.

'Drag Race España' sigue haciendo historia en atresplayer

Desde que llegase a atresplayer, 'Drag Race España' ha hecho historia y ha sido un fenómeno a nivel mundial, consiguiendo el aplauso unánime del público y de la crítica, recibiendo numerosos comentarios positivos de todas partes del mundo y siendo una de las franquicias mejor valoradas a nivel internacional.

Además, ha revolucionado por completo el panorama artístico internacional, alzándose como una verdadera plataforma para que el arte drag ocupe un lugar destacado. Y es que 'Drag Race España' se ha convertido en mucho más que un programa de televisión; es ya una auténtica plataforma para las artistas drag, dentro y fuera de España.

El formato de atresplayer ha logrado además generar una gran comunidad. Los fans del programa se organizan cada domingo para ver juntos el estreno en numerosos puntos de España y las salas se llenan para ver el formato en comunidad, lo que hace todavía más especial este programa.

Por ello, y tras el gran éxito que está logrando su quinta edición, el taller de 'Drag Race España' volverá a abrir sus puertas en septiembre con el estreno de la sexta edición. Un nuevo elenco que tomará el relevo de las cinco anteriores generaciones que reinas que ya están triunfando sobre los escenarios de España y de todo el mundo.

'Drag Race', un fenómeno internacional único

Con 18 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, 'RuPaul's Drag Race', la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas. El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Alemania, México, Brasil o Suecia. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa.

'Drag Race' ya tiene 33 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RuPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en cinco ocasiones.

atresplayer cierra una temporada histórica

atresplayer continúa reforzando su liderazgo en el mercado audiovisual español y cierra la temporada con cifras récord. La plataforma de Atresmedia se consolida como la plataforma nacional líder, tras reunir 24 millones de espectadores a lo largo de la temporada, y alcanza además un nuevo récord de más de 760.000 abonados, reflejo del crecimiento sostenido de su modelo de suscripción y de la confianza de los usuarios en su oferta de contenidos.

Este curso, atresplayer ha dado cabida a todo tipo de géneros de ficción para hacer más grande su catálogo y ha estrenado títulos como 'Mar Afuera', 'La Ruta: Vol. 2: Ibiza', 'La Nena', 'Rafaela y su loco mundo', 'Entre tierras 2', 'Las hijas de la criada', 'Los Protegidos: Un nuevo poder', '33 días' o 'Ágata y Lola', que se ha sumado este mes de julio. Además, ha vuelto a dar espacio al entretenimiento original con la quinta temporada de 'Drag Race España'.

atresplayer no para de hacerse grande y ya tiene los ojos puestos en su próxima temporada. Llegarán así los estrenos de las segundas temporadas de 'FoQ: La nueva generación', '¿A qué estás esperando? y 'Perdiendo el juicio' o nuevos títulos como 'Las Vecinas', 'A la deriva', 'Trazos ocultos', 'Sira', 'Mi querida Lucía' o 'Crimen en España'.

Además, atresplayer estrenará la sexta edición de 'Drag Race España', la segunda edición de 'Drag Race España All Stars' o la serie documental 'Los hombres equivocados'.

atresplayer le concede la oportunidad al suscriptor de poder ver todo el contenido de Atresmedia cómo y cuándo quiere. Programas y series de éxito como 'La Voz', 'Mask Singer: adivina quién canta', 'Batalla de restaurantes', 'Sueños de libertad', 'Tu cara me suena', 'El Hormiguero' o 'Pasapalabra' forman parte de un catálogo que se hace más grande cada día.

*Vuelve a ver todas las temporadas de Drag Race España en atresplayer.com

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