Los tocamientos, las vejaciones y el abuso de poder sistematizado en la 'casa del terror' de Julio Iglesias llega a la Audiencia Nacional

Entre líneas El tribunal puede llevar el caso porque se trata de presuntos delitos cometidos por un español en el extranjero, siempre que no se investigue penalmente en el país en el que se habrían producido los hechos.

Julio Iglesias enfrenta una denuncia por presuntas agresiones sexuales, presentada por dos exempleadas ante la Audiencia Nacional. Las denunciantes, que trabajaron para el cantante en 2021, relatan un acoso sistemático y maltrato que incluyó agresiones físicas y sexuales. Rebeca, una de las víctimas, describe experiencias traumáticas y control por parte de Iglesias, quien era su empleador. Ambas mujeres han decidido hacer público su caso para alentar a otras víctimas a denunciar. La denuncia podría ser investigada en la Audiencia Nacional si no se abre una investigación en el país donde ocurrieron los hechos, posiblemente República Dominicana o Bahamas. Esta acción legal es el resultado de una investigación periodística de tres años, que incluyó múltiples entrevistas y revisión de documentos.

Julio Iglesias presumía de ser un truhan y un señor, pero ahora se enfrenta a una denuncia de dos mujeres por presuntas agresiones sexuales, que ya analiza la Audiencia Nacional. Las denunciantes son exempleadas que han relatado en exclusiva a 'elDiario.es' y 'Univision' el infierno que vivieron con el cantante, no en los años 70, 80 o 90, sino en 2021.

Las víctimas hablan de un acoso sistematizado por parte de Julio Iglesias y un maltrato que incluía vejaciones, tocamientos, agresiones y control. Rebeca, una de las denunciantes y que usa un nombre ficticio, ha declarado a 'elDiario.es' y 'Univision' que sufrió una agresión anal, aunque le advirtió al artista "que yo no quería eso".

"Me mete los dedos por ahí y para mí eso fue muy, muy, muy, muy doloroso y yo: 'Por favor, para'", ha contado emocionada. Ha explicado además que en ese momento también le abofeteaba la cara "durísimo, así con muchísima fuerza". "Horrible, hacían lo que querían conmigo", ha lamentado.

Eso no fue lo peor que vivió en la casa del cantante. Según ha contado, Julio Iglesias la obligó a practicarle sexo oral durante horas para calmar su dolor por la ciática.

"Me tuvo pasándole la lengua por el ano y chupándole el pito porque él sentía mucho dolor y eso lo calmaba. Pasé casi toda la noche chupándole sus partes. Cuando yo paraba o me quedaba dormida, él me jalaba la cabeza como para que siga", ha expresado.

Cabe recordar que Julio Iglesias era su empleador y se encontraba en una posición de mucho más poder. Las víctimas habían llegado hasta ahí, supuestamente, como empleadas del hogar. Laura —nombre ficticio de la otra denunciante— ha recordado que el cantante incluso la llamó para presentarse cuando iba a empezar a trabajar.

"Hola Laura, ¿sabes quién te habla?", le preguntó Iglesias. Ella daba por hecho que se trataba del artista, ya que tenía "un acento muy español, muy marcado". "Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambies la vida?", le preguntó. Ha rememorado que respondió "incrédula que sí".

Animan a denunciar

Efectivamente, le cambió la vida, "pero nunca imaginé de la manera que sería", porque la realidad fue muy distinta de lo que les prometieron y al final la mansión del cantante se convirtió, en palabras de una de ellas, en "la casa del terror".

Cinco años después de los hechos, han decidido hacerlo público para animar a denunciar a todas las trabajadoras que vivieron lo mismo que ellas. Rebeca ha asegurado que "lo hago para estar en paz conmigo misma" y que quiere mandarle un mensaje "a las chicas que están allí dentro, que piensan que no tienen salida".

"Me gustaría decirles que sí pueden. Quiero darle fuerza a las chicas. No es su culpa lo que está pasando. Es la culpa de él, las está utilizando a su antojo como él quiera. Que no tengan miedo", ha alentado.

El posible futuro judicial

A la espera de si hay más mujeres que se unen, estas dos víctimas ya han denunciado a Julio Iglesias ante la Audiencia Nacional por unos hechos que, según esgrime el texto presentado, podrían constituir delitos de "trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre".

También "varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual", así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores "por la imposición de condiciones laborales abusivas".

Por el momento, estos hechos denunciados podrían ser investigados en la Audiencia Nacional, al tratarse de supuestos delitos cometidos por un español en el extranjero. Concretamente, el delito de trata de seres humanos es uno de los del catálogo que puede investigar el tribunal y podría arrastrar al de agresiones sexuales.

No obstante, el caso solo podría avanzar si no se abre una investigación penal en el país en el que se habrían producido los presuntos delitos. En este caso, República Dominicana o Bahamas, donde el cantante tiene sus residencias.

Según fuentes fiscales, la denuncia contra Julio Iglesias fue presentada el pasado cinco de enero de 2026 y se han incoado diligencias de investigación penal preprocesales, que tienen carácter reservado. Es decir, que los hechos ya se están investigando en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Tres años de investigación periodística

Esta denuncia ante los juzgados ha sido el resultado de una investigación periodística que, según han contado los periodistas de 'elDiario.es', ha durado tres años. En ese tiempo, han recopilado más de una decena de testimonios entre trabajadores y personas del entorno.

También han hecho multitud de entrevistas con las víctimas para asegurar que todos los datos cuadraban y han revisado documentos oficiales. Asimismo, tal y como han relatado, han enviado a distintos abogados los reportajes para cerciorarse de que no cometían ningún error ni delito y han intentado contactar, sin éxito, con los representantes legales del acusado, Julio Iglesias.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.