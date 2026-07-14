'Digger', la comedia por la que Tom Cruise aspira a ganar el Oscar

Los detalles Protagonista de algunas de las películas más taquilleras de Hollywood de las últimas décadas, el actor se ha sometido a una gran transformación para la comedia 'Digger', que se estrena en otoño.

Tom Cruise está decidido a ganar un Oscar con su nueva película, 'Digger', dirigida por Alejandro González Iñárritu. Este proyecto parece diseñado para atraer la atención de los premios, con un cambio de aspecto y un estreno en octubre, justo cuando comienza la temporada de los Oscar. Cruise, cuya belleza le benefició desde sus inicios, fue nominado por primera vez en 1990 con 'Nacido el cuatro de julio'. Posteriormente, 'Jerry Maguire' le dio su segunda nominación. En 1999, recibió su tercera nominación, pero han pasado 21 años desde entonces. 'Digger' podría ser su oportunidad para romper esta racha y consolidar su legado en el cine.

Tom Cruise quiere su Oscar, y lo quiere ya. Es lo que todo el mundo entiende después de ver el tráiler de su nueva película, 'Digger'. Una apuesta hecha a su medida, ya que incluye cambio de aspecto -algo que suele gustar mucho en los premios-, se estrena en octubre -fecha en la que comienza la carrera por los Oscar- y está dirigida por Alejandro González Iñárritu, el director que le consiguió su premio a Leonardo DiCaprio.

Su belleza jugó a su favor desde sus comienzos y su primera nominación llegó en 1990, tan solo ocho años después de su debut como actor. 'Nacido el cuatro de julio' lo tenía todo: director de culto para una película que le alejaba de su imagen de niño bueno. En aquella época, combinó taquillazos con películas de prestigio, como una delicia llamada 'Jerry Maguire' y con ella, su segunda oportunidad.

Solo tres años después, en 1999, gracias a interpretar a un gurú de la machosfera optó al Oscar por tercera vez. Pero de eso han pasado ya 21 años, una racha que podría romperse en la próxima edición si se cumplen las primeras reacciones entusiastas a su nuevo trabajo.

Sería la confirmación no solo de su carrera, también de una época y de una forma de entender el cine.

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