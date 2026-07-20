La mansión que Julio Iglesias compró en Ourense (Galicia), a la venta sin ser estrenada

Hace algo más de un año, el polémico cantante adquiría una propiedad en Ourense, aún pendiente de reformas. Una vez terminadas, Julio Iglesias y Miranda, su mujer, se empezaron a plantear venderla... sin haberla estrenado.

Hace algo más de un año, Julio Iglesias compraba una mansión en Ourense. Es una de las muchas propiedades que ha ido adquiriendo el cantante a lo largo de los años, en diferentes partes del mundo. La compra de esta casa, en esta zona de Galicia, venía motivada por la "morriña" que sentía por la tierra de su padre. Su mujer, Miranda Rijnsburger, era la encargada de remodelarla de cara al futuro. Se habló de que podrían mudarse allí, aunque Alfonso Arús ya lo descartaba desde el inicio: "Me extrañaría que a los 80 y tantos años decidiera residir finalmente en España cuando tiene casas impresionantes como la de Las Bahamas, acostumbrado siempre al clima cálido y al sol", decía.

Y no iba mal encaminado. Ahora, un año después, la impresionante propiedad está a la venta. Desde 'Informalia' ('El Economista'), ya adelantaron hace unos meses que la pareja podría estar planteándose la posibilidad de poner a la venta la mansión Santa Lucía, en una finca con su propio lago y piscina. Desde la compra, no obstante, ni Julio Iglesias, ni Miranda, ni sus hijos habrían puesto un pie en ella.

La casa está, según explican desde 'La Voz de Galicia', en venta en el catálogo de la empresa Lucas Fox, una empresa de compraventa de viviendas de lujo. Se vende como una "preciosa casa de piedra con mucho encanto", con "total privacidad" y "todas las comodidades": siete dormitorios, 13 cuartos de baño, más de 16.000 metros cuadrados de parcela y todas las comodidades. Según varios medios, el precio de venta podría superar los cuatro millones de euros, si bien el cantante habría pagado cinco por adquirirla.

Lo cierto es que Julio Iglesias ha aprovechado su red de mansiones por todo el mundo para convertirlas en su jaula de oro: la última imagen pública de Julio Iglesias fue tomada en julio de 2020. En ella se puede ver al cantante acompañado de dos mujeres que le ayudan a caminar, debido a sus problemas de movilidad y de espalda provocados por un accidente de coche en 1962. De hecho, un detalle de la vivienda es que cuenta con accesos habilitados para silla de ruedas.

Poco después de la compra de esta finca, en la localidad de Vilariño (Piñor), Julio Iglesias fue denunciado públicamente por varias de sus extrabajadoras de agresión sexual. Él negó todo, aseguró que se trataba de un montaje y llegó a demandar a elDiario.es por publicar dichas acusaciones.

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