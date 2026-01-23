La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva las diligencias abiertas contra Julio Iglesias

¿Por qué es importante? Lo hace por "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias abiertas contra Julio Iglesias. Lo hace por "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados", según ha podido saber laSexta. En las diligencias se le investigaba por delitos de agresión sexual y trata, entre otros, contra trabajadoras domésticas.

Además, argumenta que "no concurre territorialidad, no concurren los requisitos del principio de personalidad activa, no se da ninguna de las conexiones materiales exigidas por el artículo 23.4 de la LOPJ" y procede la aplicación del artículo 23.5, que obliga al juez español a "abstenerse cuando otro Estado es el competente".

De esta forma, señalan que para que la Audiencia Nacional asuma la investigación por el delito de trata el procedimiento tiene que dirigirse contra un español y deben existir elementos de conexión material con España. En la presentes diligencias, sin embargo, y según resaltan, las víctimas son extranjeras, no residen en España, los denunciados no se encuentran en España y las nacionalidades de los tres denunciados son distintas: un español, una colombiana y una brasileña.

Además, plasman que los hechos se atribuyen a países plenamente competentes y que no consta denegación de extradición. La resolución explica que la Audiencia Nacional ha confirmado en otros supuestos que España "no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país". "Especialmente cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España, los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España y los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron", concluye.

Dos antiguas trabajadoras -una empleada de hogar y una fisioterapeuta- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con 'Univisión Noticias'.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

