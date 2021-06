En el Día Internacional del Orgullo se ha celebrado la primera edición de los 'Premios Arcoíris', unos galardones que entrega el Ministerio de Igualdad para reconocer la defensa de entidades y personas de los derechos del colectivo LGTBI. El actor Javier Calvo ha sido el encargado de recoger el premio a la serie 'Veneno', de Atresmedia, por la visibilidad trans en la cultura.

Emocionado, el actor y creador de la serie junto a Javier Abrossi ha agradecido el reconocimiento a la serie que sobre la vida y la muerte de Cristina Ortíz, La Veneno. "Nosotros queríamos contar esta historia para que llegara no sólo al colectivo LGTBI, para que generara empatía, para que se conocieran nuestras historias", ha explicado Calvo.

"Cuando estoy en el Orgullo o en eventos como este, yo siempre me acuerdo de que en el colegio creía que iba a estar toda la vida solo, y no solo no he estado solo sino que gracias a personas como vosotros, vosotras y vosotres y toda vuestra lucha estamos aquí, nos apoya el Gobierno y tenemos nuestro momento", ha defendido el director de la serie premiada con la voz entrecortada por la emoción.

En total, Igualdad ha reconocido la labor de siete luchadores por los derechos LGTBI, y los premiados son, entre otros, el escritor Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop; la comisaria Europea de Igualdad, Helena Dalli; la Rede Educativa de Apoio LGBT de Galicia; o la deportista Gema Hassen-Bey.

La celebración del Orgullo coincide este año con la aprobación de la nueva ley trans este martes en el Consejo de Ministros, y que garantizará la libre determinación de la identidad de género. Así lo ha defendido la ministra Irene Montero, quien ha considerado que esta norma "es un orgullo de visibilización: que cada cual pueda ser quien es y amar sin culpa". "Esta ley es histórica tras más de una década sin avances legislativos", ha añadido Montero al ser entrevistada por Al Rojo Vivo tras el acto.