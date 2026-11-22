Los detalles La decisión se tomó una vez abiertas las puertas del recinto y con una parte del público ya sentada, que recibió la noticia desde el Coliseum. La organización ha lamentado "profundamente" las molestias ocasionadas y ha agradecido al público su comprensión y cariño.

Raphael ha cancelado su concierto del 21 de noviembre en el Coliseum de A Coruña debido a una "indisposición de salud" que le impidió actuar adecuadamente, según informó Cavea Producciones. La decisión se tomó con parte del público ya presente en el recinto. La organización lamentó las molestias y agradeció la comprensión del público, anunciando la devolución automática del importe de las entradas en los próximos días. Este concierto formaba parte de la gira 'Raphaelísimo', que incluye más de 50 fechas en España y otros países. Aún quedan cuatro conciertos en su agenda.

Raphael ha suspendido el concierto previsto para la noche del sábado, 21 de noviembre, en el Coliseum de A Coruña. La cancelación de se debe a una "indisposición de salud" que le ha impedido actuar "en las condiciones adecuadas", según ha comunicado la productora, Cavea Producciones.

La decisión se tomó una vez abiertas las puertas del recinto y con una parte del público ya sentada, que recibió la noticia desde el Coliseum. Por su parte, la organización ha lamentado "profundamente" las molestias ocasionadas y ha agradecido al público su comprensión y cariño.

Asimismo, ha informado de que en los próximos días se procederá a la devolución automática del importe desde la ticketera.

Esta era una de las más de 50 fechas de la gira 'Raphaelísimo', que ha llevado al popular cantante de Linares (Jaén) a recorrer escenarios de España y otros países (como Estados Unidos, México y Argentina) entre 2025 y 2026.

Al 'tour' todavía le quedan cuatro fechas: el 28 de noviembre en Málaga, el 7 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria, el día 12 en Granada y el sábado 19 en Madrid.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido