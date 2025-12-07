'La Casa de Bernarda Alba' llega a Irán: "Hay mucho en común en la situación de la mujer"

¿Por qué es importante? La obra feminista de Federico García Lorca donde se habla de deseo, lucha y libertad se ha representado por primera vez en Irán, aunque las protagonistas han tenido que seguir llevando el velo durante la actuación.

'La Casa de Bernarda Alba', una obra de Federico García Lorca, narra la historia de una madre que impone un luto de ocho años a sus hijas tras la muerte de su segundo marido. Esta obra, considerada un clásico feminista, aborda temas de deseo, lucha y libertad, y ha sido representada en diversos países, incluyendo Irán. Nilufar Saberi, activista iraní en España, destaca la importancia de su representación en Irán, donde las mujeres enfrentan restricciones similares a las del franquismo. Las actrices iraníes interpretaron la obra con velo y enfrentan desafíos en su lucha por los derechos, ya que cualquier acción feminista puede llevarlas a la cárcel.

La historia de 'La Casa de Bernarda Alba' es sencilla y aterradora a la vez. Nuria Espert es una mujer pierde a su segundo marido y decide imponer un luto riguroso de ocho largos años a todas sus hijas. Es una de las obras más poderosas y famosas de Federico García Lorca

"No tiene ni un siglo desde su escritura y se ha convertido en un gran clásico. Se representa en muchísimas lenguas y países. Una obra feminista donde se habla de deseo, lucha y libertad. Y precisamente por eso Nilufar Saberi, activista iraní afincada en España, destaca que es tan importante que se haya conseguido representar en Irán.

"Hay mucho en común entre la situación de la mujer en el franquismo y durante la teocracia islamista gobernante en Irán", señala. Allí las mujeres hace tiempo que perdieron todos sus derechos. Subirse a un escenario no es fácil y tiene su mérito. Las mujeres saben que las miran con lupa: "Hasta hace nada, en el cine no podía salir la oreja de una mujer y ver un pendiente".

Y por eso las nueve jóvenes protagonistas encargadas de interpretar la obra tuvieron que salir con velo. Su lucha ha conseguido muchos avances, aunque todavía les cuesta lograrlos: "Hemos conseguido que nos dejen cantar en coros con hombres siempre y cuando el tono de la mujer no supere al del hombre".

Porque ellas siguen siendo propiedad del hombre y cualquier atisbo de lucha feminista les lleva directamente a la cárcel. De hecho, ahora mismo hay dos activistas feministas en el corredor de la muerte.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.