Muere a los 73 años el fotógrafo Martin Parr, reconocido por plasmar las singularidades de la sociedad británica con humor y fina ironía

El fotógrafo británico Martin Parr ha fallecido a los 73 años tras ser diagnosticado con cáncer en 2021. Su familia comunicó que murió en su casa de Bristol. Parr es conocido por documentar las singularidades de la sociedad británica, usando humor e ironía para explorar el sistema de clases y la vida diaria. También enfocó su lente en España, donde presentó 'MálagaEXPRESS' en 2023. Su libro 'The Last Resort' marcó un cambio en la fotografía documental. Aunque criticado por su enfoque, Parr defendía que la fotografía debía importar a la gente. En 2014, fundó la 'Fundación Martin Parr'.

Ha sido su familia la que ha comunicado la noticia del fallecimiento y ha indicado que el artista falleció este sábado en su casa de Bristol, al suroeste de Inglaterra. "La Fundación Martin Parr y Magnum Photos trabajarán conjuntamente para preservar y compartir el legado de Martin", han expresado sus allegados en un mensaje publicado en Instagram.

Además de dirigir su cámara con humor y fina ironía al sistema de clases inglés o de retratar simplemente la vida diaria de la isla, Parr también puso su ojo clínico sobre España, donde pasaba largos periodo de tiempo.

En 2023, presentó 'MálagaEXPRESS', una muestra con 104 imágenes en la que exploraba los comportamientos del ocio, el turismo y la clase media malagueña, como antes había hecho con la inglesa.

Su icónico libro 'The Last Resort: Photographs of New Brighton' (1986), con instantáneas vacacionales de la clase trabajadora británica, representó un cambio de estilo en la fotografía documental, al adoptar tonos más coloridos, saturados y llamativos.

Parr, miembro desde 1994 de Magnum, agencia que presidió entre 2014 y 2017, solía repetir que hacia "fotografías serias disfrazadas de entretenimiento". Sin embargo, sus instantáneas no siempre fueron recibidas con halagos, pues se le criticó que retratara a las clases más desfavorecidas desde su posición de clase media, si bien también giró su objetivo hacia esta y hacia los británicos más pudientes.

A este respecto, Parr sostenía que todos los fotoperiodistas eran "de izquierdas" porque, para desarrollar este trabajo, era imprescindible que "te importe la gente". "Intento señalar cuando encuentro verdades universales. La verdad es subjetiva, pero es el mundo tal como lo encontré", explicó el artista en una entrevista con 'The Architectural Review' en 2020.

En 2014, creó la 'Fundación Martin Parr', que contiene su propio archivo fotográfico y una extensa colección de trabajo de otros colegas británicos e irlandeses.

