Subastan un reloj exclusivo de Francis Ford Coppola por 10,8 millones de dólares tras el batacazo financiero de 'Megalópolis'

El director Francis Ford Coppola y su exclusivo reloj, ya subastado por 10,8 millones de dólares tras el batacazo financiero de 'Megalópolis'.

Los detalles Esta venta marca el precio más alto alcanzado por un accesorio como este en una subasta en EEUU desde la venta por Phillips en 2017 del Rolex "Paul Newman" Daytona.

El reloj de lujo personalizado 'Journe FFC Prototype', único en su clase y codiseñado por Francis Ford Coppola, se subastó por 10,8 millones de dólares, alcanzando un récord en Estados Unidos. La subasta, realizada por Phillips en Nueva York, atrajo un gran interés global, según Paul Boutros, vicepresidente de la firma. Esta venta ocurre tras el revés financiero de Coppola con su película 'Megalópolis', que recaudó solo 14,4 millones de dólares frente a un costo de 120 millones. Coppola, quien usó sus propios recursos para el film, admitió en un podcast estar en la ruina tras invertir todo su dinero en el proyecto.

Un reloj de lujo personalizado de la casa suiza F.P. Journe, único en su clase y perteneciente al director Francis Ford Coppola se ha subastando y ha alcanzado el precio récord de 10,8 millones de dólares. Según informa The Hollywood Reporter (THR), el 'Journe FFC Prototype', del que también fue codiseñador el cineasta, se encontraba entre los siete relojes ofrecidos anoche en la subasta de la firma Phillips en Nueva York.

El reloj de pulsera se vendió a un postor telefónico anónimo tras 11 minutos de puja, según un comunicado de prensa que recoge THR. Esta venta marca el precio más alto alcanzado por un reloj en una subasta en Estados Unidos desde la venta por Phillips en 2017 del Rolex "Paul Newman" Daytona que perteneció al actor estadounidense.

"Nos emocionó el resultado del 'F.P. Journe FFC Prototype' de Francis Ford Coppola. La importancia de este reloj, que representa la colaboración creativa definitiva entre dos de las mentes más brillantes de la historia del cine y la relojería, es innegable", declaró Paul Boutros, vicepresidente y director de relojes para América de Phillips, a 'The Hollywood Reporter'.

"Tuvimos interés de todo el mundo en los días previos a la venta, y fue maravilloso ver el merecido récord mundial conseguido en la sala de subastas de Phillips en Nueva York", precisó.

La venta se produce después de que el galardonado director sufriera un gran revés financiero con el film 'Megalópolis' de 2024, que recaudó solo 14,4 millones de dólares a nivel mundial, a pesar de haber costado 120 millones.

Por su parte, Coppola utilizó sus propios recursos para realizar la película, protagonizada por Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel y Jon Voight. El cineasta también usó este reloj, cuyo valor se estima en al menos un millón de dólares, cuando 'Megalópolis' se estrenó en Cannes en mayo de 2024, según THR.

En marzo, el director de 'El Padrino' reveló que estaba en la ruina durante una aparición en el podcast Tetragrammaton. "No tengo dinero porque invertí todo el que pedí prestado para hacer 'Megalópolis", dijo. "Básicamente se ha agotado. Creo que lo recuperaré en 15 o 20 años, pero ahora no lo tengo".

