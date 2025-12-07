Ahora

Ni arrugas ni canas: así 'deciden' nuestra edad los algoritmos gracias a la música que escuchamos

Los detalles "Creo en la música como algo personal, emocional… A la mierda lo que digan los algoritmos", protesta una joven sobre la moda de la edad musical. Para comprobarlo, laSexta ha salido a la calle en busca de la playlist definitiva, esa que podría desmontar a cualquier inteligencia artificial.

La música que escuchas dice más de ti que tu edad (y los algoritmos no lo entienden). Ahora resulta que ya no se echan años ni por las arrugas ni por las canas, sino por la música que se escucha. Los algoritmos de recomendación, que analizan a qué hora se escucha música y dónde, creen saber cuántos años tienen los oyentes solo por sus playlists. Pero en la calle, la respuesta es muy distinta.

"Creo en la música como algo personal, emocional… A la mierda lo que digan los algoritmos", protesta una joven sobre la moda de la edad musical. Para comprobarlo, laSexta ha salido a la calle en busca de la playlist definitiva, esa que podría desmontar a cualquier inteligencia artificial.

Por su parte, un hombre asegura que le encanta el álbum 'The Wall' de Pink Floyd. Así, acto seguido confiesa que también escucha a Teddy Swims, un compositor estadounidense que saltó a la fama en 2023. Una señora mayor reconoce que estaba escuchando 'La chica de ayer', de 1980.

De Queen a Rosalía

Así, se recogen diferentes respuestas de lo más diferentes: 'Imagine' de John Lennon, Bad Bunny o Rosalía. Con eso queda claro que la música es atemporal y los jóvenes no estrechan la línea del tiempo.

Por su parte, Rubén López, musicólogo, explica que nuestra huella digital musical no es tan simple como creen las plataformas y que está demostrado que existe un proceso vital en el que se escuchan otros géneros a medida que pasa la vida: "Los gustos musicales de la adolescencia son lo último que se pierde. A personas con alzhéimer les ponen canciones de esa época y las recuerdan".

Aunque sí es cierto que Bad Bunny es el artista favorito de los jóvenes, muchos de ellos también escuchan e incluso prefieren grupos como Oasis, The Jackson 5 o Queen. Esto demuestra por lo tanto que la vida musical es un viaje hacia atrás y hacia adelante, no una línea recta.

