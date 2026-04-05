Marian Rojas, de la importancia de que los padres hablen de sexualidad con sus hijos: "Es mejor que cualquier vídeo que le pueda caer"

La psiquiatra Marian Rojas Estapé explica en este vídeo lo vital que es la comunicación entre padres e hijos: "Hay que explicarles desde que pequeños las cosas y enseñarles a decir no a los temas que invaden su intimidad".

La psiquiatra Marian Rojas Estapé analiza en este vídeo del documental 'Vulnerables' cómo muchas veces los abusos sexuales en la infancia se producen por gente de confianza. "Hermanos tíos abuelos... es lo es un entorno de confianza donde se inicia como un juego, se rompe una barrera y se produce algo más", explica la experta, que señala que "el trauma" del menor que sufre estos abusos "es una ruptura de identidad donde el mundo ya no es un lugar seguro".

Y donde la persona que abusa del menor es "una figura de autoridad" con la que el pequeño siente "miedo". Además, la psiquiatra analiza cómo es fundamental la comunicación entre padres e hijos. "Vuelve a ponerse el tema de la comunicacion", destaca Rojas, que insiste: "A nuestros hijos e hijas desde que son pequeños hay que explicarles las cosas y a enseñarles a decir no a los temas que invaden su intimidad".

"Esto es tu cuerpo, esto no se toca, da igual quién sea o con qué intereses venga o con el cariño que te lo diga, si sucede me lo vienes a contar", ", insiste la experta, que recalca la importancia de la comunicación para crear también un clima de confianza.

Además, Marian Rojas Estapé señala un apunte fundamental en "el tema de la sexualidad": "Es mejor que le enseñemos los padres que cualquier video que les pueda caer".

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

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