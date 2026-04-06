Ainhoa decidió pedir ayudar para su depresión siendo una niña tras suicidarse su madre: "No iba a seguir sus pasos"

"Empecé a ser consciente de que mi madre no estaba bien y, a raíz de eso, tuve algunos problemas la depresión", explica Ainhoa, que terminó pidiendo ayuda cuando su madre se suicidó: "Veía a mi familia y decía, 'qué putada sería irme ahora'".

Marcos y Ainhoa son dos hermanos que crecieron con un problema mental de su madre que terminó con el suicidio de su progenitora. Ambos cuentan en este vídeo del documental 'Vulnerables' cómo Ainhoa, siete años menor que Marcos, ya sufría problemas mentales en su infancia, algo que se incrementó con el suicidio de su madre. "Ainhoa era extrovertida e introvertida al mismo tiempo, no hablaba mucho pero hacia show", destaca Marcos, que explica que su hermana pequeña "era muy sensible".

Por su parte, la joven confiesa que le "costaba mucho" separarse de su madre en el colegio: "Ella también era muy apegada a nosotros, nos necesitaba, y eso, me ha repercutido en tener una dependencia extrema". Además, los hermanos recuerdan cómo su madre, por sus problemas mentales, "tenía picos" emocionales: "Era estar en una montaña rusa". "Todo era llevado al límite", explica Marcos, que destaca que "si hacía algo que no le gustaba" les "regañaba muy efusiva". "Te montaba una bronca, pero luego nunca te pedía perdón", recuerda, por su lado, Ainhoa.

Marian Rojas, psiquiatra, explica que "existe mucho mas apego inseguro" que seguro: "Puedes tener uno seguro en un lugar donde te educan y quieren o llegar a tu casa y no saber lo que hay, eso te pone en un nivel de alerta en el que hace que no te sientas en un entorno seguro".

"Empecé a ser consciente de que mi madre no estaba bien y, a raíz de eso, tuve algunos problemas la depresión", explica Ainhoa. Finalmente, su madre se suicidó. "Yo veía a la familia y a todo el mundo y decía, que putada mas grande sería irme ahora mismo, no voy a seguir los pasos de mi madre, yo voy a decirlo", explica Ainhoa en el documental completo, que puedes ver en'Vulnerables' en atresplayer.com.

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.