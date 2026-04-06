Políticos y asociaciones de Reino Unido piden prohibir la entrada del rapero Kanye West al país por antisemitismo y "elogio del nazismo"

El contexto West sacó el año pasado la canción 'Heil Hilter' de apología al dictador, además de vender camisetas con símbolos nazis, y fue suspendido de X varias veces en 2022 por sus comentarios ofensivos.

Varios políticos y asociaciones judías han solicitado al Gobierno británico que prohíba la entrada del rapero Kanye West al Reino Unido para un festival en julio, debido a su historial de comentarios antisemitas. La Campaña contra el antisemitismo instó al Ejecutivo a denegarle los permisos, tras la retirada de patrocinadores como Pepsi del Wireless Festival. El primer ministro Keir Starmer y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, han criticado su contratación. Políticos de todos los partidos, como Rachael Maskell y Ed Davey, han pedido vetar su entrada, argumentando que no se debe dar plataforma a quienes promueven el odio. En enero, West se disculpó y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar.

Varios políticos y asociaciones de la comunidad judía han pedido al Gobierno británico prohibir la entrada al Reino Unido del rapero estadounidense Kanye West para participar en un festival en julio, debido a su historial de antisemitismo.

La Campaña contra el antisemitismo instó este lunes al Ejecutivo a denegar los permisos al también conocido como 'Ye', después de que, a raíz de la polémica, empresas como 'Pepsi' y 'Diageo' retiraran su patrocinio del 'Wireless Festival', que se celebra del 10 al 12 de julio en Londres.

El propio primer ministro, Keir Starmer, condenó en un artículo en 'The Sun' el fin de semana que los organizadores hubieran invitado al rapero de 48 años, que en varias ocasiones se proclamó simpatizante de Hitler y del nazismo, aunque el pasado enero se disculpó.

En este sentido, el líder laborista consideró "profundamente preocupante" que West, que actuó por última vez en el Reino Unido en 2015, hubiera sido contratado como cabeza de cartel "a pesar de sus anteriores comentarios antisemitas y su elogio del nazismo".

Asimismo, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, criticó las declaraciones del músico y subrayó que el Ayuntamiento no participa en la organización del festival de rap y R&B.

Varios políticos de todos los partidos han reclamado en las últimas horas prohibir la entrada del rapero al país, mientras que el Ministerio del Interior ha indicado que por el momento no ha recibido ninguna solicitud al respecto.

La diputada laborista Rachael Maskell afirmó que "no se le debe dar una plataforma" y el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, pidió vetarle la entrada porque, defendió, "hay que ponerse más duro contra el antisemitismo".

En la misma línea, la dirigente conservadora, Kemi Badenoch, dijo que "no hay que dar voz a personas que hacen declaraciones antisemitas o que difunden cualquier contenido que incite a la violencia y al odio contra los judíos".

West sacó el año pasado la canción 'Heil Hilter' de apología al dictador, además de vender camisetas con símbolos nazis, y fue suspendido de X varias veces en 2022 por sus comentarios ofensivos.

El pasado mes de enero, el estadounidense se disculpó mediante un anuncio en el 'Wall Street Journal', donde dijo que "no era nazi ni antisemita" y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar que le había "destrozado la vida".

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