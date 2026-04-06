El hijo de Juanjo se suicidó tras la muerte de su madre: "Como padre tienes que hacerle ver que estás a su lado"

La mujer de Juanjo falleció por un cáncer en pandemia y su hijo, Nico, cayó en una depresión con la que acabaría quitándose la vida: "Me lo encontré en su habitación, el mundo se acabó para mí, fue terrible".

Juanjo Escudero recuerda en este vídeo de 'Vulnerables' a su mujer y su hijo, fallecidos hace unos años. "Mi hijo era excepcional, se llamaba Nicolás", recuerda Juanjo, que cuenta cómo su mujer y él adoptaron a Nico en Nepal: "Siempre estaba pendiente de los demás y peleaba por sus amigos, nos quería mucho".

"Mi mujer y mi hijo tenían una vinculación tremenda", explica Juanjo, que cuenta cómo a su mujer le detectaron un cáncer cuando Nicolás tenía 13 años: "En pandemia le detectaron metástasis y hubo neurocirugía y tuvimos que dejar a Nico solo, esa soledad también le debió influir".

"Pilar, mi mujer, al final, falleció el 10 de diciembre y mi hijo cumplía 19 años el 15 de diciembre", recuerda Juanjo, que cuenta en el vídeo cómo su hijo "empezó a decaer", algo que Juanjo no vio ya que estaba pasando por su propio "proceso de suelo" por la puerta de su mujer. Gracias al psicólogo empezó "a estar menos depresivo". por su parte, su hijo "nunca le dijo a nadie que tuviera ideas suicidas". Sin embargo, el joven se suicidó en su habitación.

"Me llamó un amigo suyo y me preguntó si estaba en casa, le dije que estaba la luz apagada que estaría durmiendo, pero noté algo extraño y me fui a su habitación y me lo encontré allí", explica Juanjo, que, emocionado, confiesa que, en ese momento "el mundo se acabó" para él: "Fue terrible". "Empiezas a reflexionar y a sentir una responsabilidad tremenda", explica Juanjo, que detalla que gracias a terapias en grupo, los sentimientos de culpabilidad le llegan, pero los sabe racionalizar".

"No nos han enseñado cómo preguntar, pero si empieza a cambiar de hábitos y comienza a estar muy enganchado en las redes hay que preguntarle directamente y acercarte a él en su espacio", aconseja Juanjo, que destaca que "hay que hacerle llegar" al niño "que estás preocupado" por él. "Incluso, dependiendo de por dónde va, preguntarle si había pensado en hacerle daño", aconseja el hombre, que destaca la importancia de que el menor sienta que "estás ahí" para él.

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.