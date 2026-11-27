El contexto A la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, con numerosas nominaciones en otros galardones como los Forqué o los Premios del Cine Europeo, le sigue 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen con siete candidaturas

'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, se ha convertido en un fenómeno al recibir diez nominaciones a los Premios Feroz. Basada en un relato inacabado de Federico García Lorca, la película narra la historia de tres personajes LGTBI. Compite por premios como mejor película dramática, mejor dirección, y varias categorías de actuación y guion. Su principal rival es 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen, con siete nominaciones. Otros nominados incluyen 'Amarga Navidad' y 'Tres adioses'. En televisión, 'El castillo' compite como mejor serie de drama, mientras que 'Celeste' lo hace en comedia.

Se ha convertido en un fenómeno imparable. 'La bola negra', la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, continúa cosechando éxitos, esta vez con diez nominaciones a los Premios Feroz.

El filme de Los Javis, basada en el relato inacavado de Federico García Lorca y que narra la historia de tres personajes LGTBI de manera paralela, sigue su meteórica carrera y luchará por el galardón a mejor película dramática, mejor dirección, mejor actor (Guitarricadelafuente), mejor actor (Carlos González), mejor actriz de reparto (Penélope Cruz), mejor actriz de reparto (Lola Dueñas), mejor actor de reparto (Miguel Bernardeau), mejor actor de reparto (Milo Quifes), mejor guion (Javier Calvo, Javier Ambrossi, Los Javis, Alberto Conejero) y mejor música (Raül Refree).

La principal rival de la aclamada película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, al menos sobre el papel, será 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, que opta a siete galardones. Junto a ellas, la lista de cintas nominadas a los Feroz a la mejor película dramática se completa con 'Amarga Navidad', 'Tres adioses' y 'Yo no moriré de amor'. '5 minutos más', 'Aída y vuelta', 'Altas capacidades', 'Pioneras' y 'Pizza Movies', por su parte, son los cinco títulos que optarán al Feroz a la mejor película de comedia.

Entre las ficciones televisivas, 'El castillo' pugnará por el Feroz a mejor serie de drama junto a 'Matar a un oso', 'Ravalear', 'Segunda temporada' y 'Yo siempre a veces'. 'Celeste', 'Cochinas’, 'Furia' y 'Se tiene que morir mucha gente' lo harán en la categoría de mejor serie de comedia.

La gala de los Premios Feroz se celebrará el próximo 29 de enero en Pontevedra y estará presentada por el director y actor, Secun de la Rosa. En esta nueva edición, además, será homenajeada con el Feroz de Honor la periodista Maruja Torres.

La película, que también ha sido nominada a diez Premios del Cine Europeo y cinco en los Forqué, cuenta con la participación de Atresmedia. Además, esta semana se daba a conocer que ya era la película más taquillera del año en España tras recaudar el pasado fin de semana 420.000 euros, con lo que llega a los 40,5 millones de euros desde su estreno y se sitúa por encima de 'Spiderman: Brand New Day' y 'La Odisea', según datos confirmados por Rentrak Spain.

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