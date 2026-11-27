Los detalles La agresión se produjo alrededor de las 20:00 horas de este jueves y agentes de la Policía Nacional atendieron en un primer momento este incidente, ya que una persona residente en el piso acudió a pedir ayuda a las dependencias de este cuerpo próximas al lugar de los hechos.

La Ertzaintza detuvo a un hombre de 47 años por herir mortalmente a su expareja con un cuchillo en Bilbao. La víctima, de 34 años, falleció tras ser atendida en el Hospital de Cruces. La agresión ocurrió a las 20:00 horas, y la Policía Nacional intervino inicialmente. Ambos tenían antecedentes por violencia de género y doméstica. El Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016, gratuito y confidencial, que atiende en 53 idiomas y es accesible para personas con discapacidades. Proporciona asesoramiento jurídico y psicosocial, y coordina emergencias con el 112, informando sobre recursos y derechos de las víctimas.

Otra mujer ha sido asesinada a puñaladas este jueves a manos de su expareja en Bilbao. La Ertzaintza detuvo a un hombre de 47 años por herir a su expareja con un cuchillo en una vivienda de la capital vizcaína. La víctima, de 34 años, fue evacuada al Hospital de Cruces tras recibir una primera atención médica, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, y finalmente ha muerto debido a la gravedad de las heridas infligidas.

La agresión se produjo alrededor de las 20:00 horas de este jueves y agentes de la Policía Nacional atendieron en un primer momento este incidente, ya que una persona que compartía piso con la víctima acudió a pedir ayuda a dependencias policiales próximas al lugar de los hechos.

Los ertzainas encontraron después a la mujer con heridas de arma blanca que, al parecer, había sido agredida por su expareja, que también se encontraba en el piso y que fue detenida por un delito de homicidio en grado de tentativa. Según ha adelantado 'El Correo', el ataque se habría producido en presencia de sus hijos.

Por otro lado, ambas personas tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica.

Tras conocerse el incidente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado los hechos en una entrevista en 'Cadena Ser' y ha asegurado que "este terrorismo machista es insoportable". Además, ha mostrado su "compromiso contra la violencia machista" y ha pedido a los partidos políticos que no se banalicen los hechos.

De confirmarse como crimen machista sería la mujer número 50 asesinada en lo que va de año por violencia machista tras los crímenes de Bullas (Murcia) y Chiclana (Cádiz).

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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