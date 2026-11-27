Tras el debate a cuatro
Sánchez, convencido de que obtendrá "176 escaños progresistas": "Feijóo dijo 'si pierdo me retiró' y creo que va a tener que hacerlo"
Los detalles El presidente del Gobierno ha señalado que ve una movilización "cada vez mayor", recalcando que necesitan una "mayoría progresista en el Congreso" para tener un Gobierno "con más fuerza". Para lograrlo, ha pedido a los ciudadanos "optimizar el voto".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que el próximo 29 de noviembre obtendrá "176 escaños progresistas". "Hay una movilización cada vez mayor", ha destacado.
Durante una entrevista en 'Cadena Ser', el candidato del PSOE ha respondido a la propuesta que le hizo Alberto Núñez Feijóo durante el debate a cuatro, donde le señaló que el que perdiese tenía que "dimitir". "Dijo 'si pierdo me retiro', y creo que va a tener que hacerlo", ha señalado.
"Necesitamos mayoría progresista en el Congreso para lograr un Gobierno progresista con más fuerzas", ha defendido, reconociendo que él "no concibe" que vayan a perder.
"Estas elecciones no van de mí ni de mi familia, van de la dignidad de los españoles, de seguir avanzando", ha recalcado, asegurando que hay argumentos para continuar gobernando otros cuatro años más.
El líder del PSOE ha destacado que se encuentra en "los últimos metros" del maratón para el 29N, destacando que "tenemos la oportunidad de que no le den los números a PP y Vox".
Por tanto, ha reiterado que cuenta con datos que señalan que es posible esa mayoría progresista. "Durante esta legislatura, PSOE y Sumar hemos luchado contra dos tapones, pero además nos hemos encontrado con el boicot permanente a la ley de vivienda. No es suficiente con que no le den los números a PP y Vox", ha explicado, pidiendo a los ciudadanos "optimizar el voto".
"Necesitamos optimizar el voto para que no se nos vayan votos de la izquierda. Se lo digo a quienes viven más allá de la M30, podemos contar con una victoria amplia y progresista. La España progresista, cuando se pone en marcha, es imparable", ha asegurado.
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