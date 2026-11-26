Andrew Ross Sorkin repasa qué ocurrió durante el crac bursátil de 1929 que cambió para siempre la historia del mundo. Una investigación que recurre a documentos inéditos, poniendo nombres y apellidos a sus protagonistas.

Reseña de '1929. La historia de la mayor crisis del capitalismo en el siglo XX' de Andrew Ross Sorkin

Abrimos las páginas de este 1929. La historia de la mayor crisis del capitalismo en el siglo XX de Andrew Ross Sorkin esperando encontrar signos que nos permitan navegar nuestro propio tiempo, o al menos eufemismos que nos recuerden a otros más cercanos de excusas ineficientes. El periodista y escritor publica esta completa crónica del mayor crac bursátil del siglo pasado, al tiempo que llega a las librerías españolas la traducción de su otra gran obra, 2008. La batalla por salvar el sistema financiero.

Este díptico sobre el impacto que las decisiones de muy pocos tienen sobre la mayoría llega con el avance del encarecimiento de los precios por la Guerra de Irán, el ascenso de los mil millonarios en el campo político y social y el aumento imparable del gigante NVIDIA (casos de espionaje e infidelidades aparte) en el centro de una financiación circular entre empresas de IA que preocupa, y mucho, a los expertos.

Ambos volúmenes editados por Debate investigan estos cracs financieros, bebiendo de crónicas periodísticas, diarios personales y material clasificado para presentarnos el tiempo y contexto de quienes tomaron el control y manejaron aquella emergencia: banqueros e inversores.

Un texto que poner en contraposición con otros dos: La otra historia de Estados Unidos (Ed. Pepitas), de Howard Zinn y El crash de 1929, del economista John Kenneth Galbraith, esenciales para comprender, por un lado, el impacto social que el periodista y escritor no detalla en este libro, y la perspectiva de un mercado que el autor nunca entra a juzgar por su naturaleza, solo por sus actos.

Vivir por encima de nuestras posibilidades

Lo dijeron Pepiño Blanco, Fátima Báñez o Mariano Rajoy a coro tras la crisis del 2008: hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Aquella vida a todo tren era la que proponían las entidades de crédito, cajas de ahorro y bancos en hipotecas basura, ajustadas en monedas extranjeras, jugando al trilerismo del que sabe mucho frente al que solo entiende de lo que le tratan de convencer.

Andrew Ross Sorkin presenta un panorama similar en los Estados Unidos de los años 20. Una nación entregada al desenfreno del crédito: "Endeudarse se convirtió en un hábito que surgió al mismo tiempo que el optimismo", escribe acerca de un "hábito" que contaba con el beneplácito de un sector bancario que actuaba sin peritaje alguno del gobierno estadounidense.

"Endeudarse se convirtió en un hábito que surgió al mismo tiempo que el optimismo"

El periodista esboza una década de los 20 marcada por la aparición del crédito y por el aumento de la calidad de vida en todo el país. Una calidad de vida medida en torno a automóviles, electrodomésticos y demás bienes de consumo para los que los bancos facilitaban su compra. Según el periodista Joshua Rothman, el 96% de los granjeros de Iowa contaban con un automóvil en 1926. Aunque, ¿era un síntoma de progreso?

John Kenneth Galbraith apuntó sobre el sistema económico estadounidense en 1929 que "carecía de estabilidad". Las estructuras corporativas y bancarias eran "enfermizas" según el historiador Howard Zinn, con una marcada "desinformación económica" y el economista señalaba la "pésima distribución de los ingresos". La realidad de aquella década de créditos y tren de vida era que el 5% más rico de la población recibía una tercera parte de los ingresos personales de todo el país.

El 5% más rico de la población, recibía una tercera parte de los ingresos personales de todo el país

La desigualdad era enorme y nadie parecía dispuesto a paliarla. La otra historia de los Estados Unidos nos recuerda el caso de Andrew Mellon, secretario del Tesoro estadounidense elegido en 1923 y uno de los hombres más ricos del país, ideólogo del plan fiscal que llevó su mismo nombre. Mellon logró una rebaja fiscal del 25 al 50% para las rentas más altas que se reducía al 4% en el caso de las más bajas. Una pequeña muestra de cómo se sobrevivía y legislaba en los felices años 20 en el país norteamericano.

Invierta en humo

Los nombres que aquí resuenan son los de Charles E. Mitchell, director del National City Bank (precursor del Citigroup) y Thomas Lamont de J.P. Morgan. Ambas entidades no solo sobrevivieron a 1929, sino que crecieron y consiguieron posiciones dominantes. Un 'milagro' que repitieron estas mismas firmas al cabo de la crisis del año 2008.

Ross Sorkin explica que estas figuras se convirtieron en los 'celebrities' de su tiempo. Era imposible abrir los diarios y no ver sus rostros o leer sus opiniones con respecto al futuro del país y Mitchell era, precisamente, una de las principales figuras de la banca de aquella época.

J. P Morgan y National City Bank sobrevivieron a 1929, crecieron y repitieron el 'milagro' en la crisis del 2008

El autor utiliza el término 'mitchelismo' para referirse a la venta de bonos y acciones para particulares, fuera del circuito financiero. Quien no tenía dinero suficiente para invertir lo podía hacer a través de créditos, pagando una parte para obtener después beneficios bursátiles. Un planteamiento redondo en una época en la que el ascensor social hacía una parada frente al edificio de la Bolsa en Nueva York.

El periodista pone el ejemplo del ciudadano que invertía 100 dólares: "Si en un año el precio se duplicaba, algo habitual en los veinte, el inversor obtenía 82 dólares, lo que suponía un rendimiento del 820%". Lo que no señala su autor es que solo el 40% de los hogares estadounidenses ingresaban más de 1.500 dólares al año. En un país en el que el alquiler rondaba los 30 dólares al mes, casi nadie se podía permitir renunciar a tres meses de alquiler para invertir en bolsa y obtener ganancias a un año vista.

Quien no tenía dinero suficiente para invertir lo podía hacer a través de créditos

A pesar de eso, el 'mitchelismo' se convirtió en una práctica habitual en todos los bancos. Aunque mientras el hombre de a pie adquiría dichas acciones, su valor real iba descendiendo cada vez más, mientras que otras corredurías y traders se quedaban con parte de un pastel, dividido en cada vez más trozos y sin un capital real que lo sostuviese. El resultado fue una compraventa de humo brutal donde reinaba la "desinformación" a la que hacía referencia Galbraith.

Sorkin detalla cómo "las empresas siempre estaban comprando sus propias acciones", una estrategia que pretendía mantener la confianza del mercado y un precio más o menos estable en las participaciones. Aunque, en esencia, una medida especulativa que solo pretendía manipular el valor real de dichos bonos. Una práctica tan habitual que, en 2008, volvió a ser regulada en Europa tras la caída de Lehman Brothers para evitar futuras burbujas.

Una semana negra

La Casa Blanca había actuado durante aquellos años al margen de Wall Street y sus finanzas dependían de quien más tajada sacaba. Un supuestos statu quo que ya había vivido el Pánico Financiero de 1907 que se saldó dentro de los despachos de los banqueros, sin intervención estatal y bajo el mando de J. P. Morgan, fundador del antes citado banco. Así que esta vez no iban a ser menos y serían los millonarios quienes se encargarían de todo.

Las finanzas modernas convirtieron el mercado en "una fuerza casi incomprensible para el ser humano", en palabras de Sorkin. Tanto era así que, en 1928, el supuesto experto financiero, Paul Willard Garrett, escribió sobre las "señales básicas que indican que esta prosperidad durará para siempre". Afirmación hoy risible pero que, los feligreses del capital, creyeron a pies juntillas.

Las finanzas modernas convirtieron el mercado en "una fuerza casi incomprensible para el ser humano"

La crónica más esperada del libro, la de las jornadas que se conocieron como Jueves, Lunes y Martes Negro, está descrita desde el interior de los despachos y sedes de bancos y corredurías. Sorkin recoge el bullicio de las ventanillas, mientras centenares de personas intentaban poner a salvo sus ahorros de toda una vida, aunque no ahonda en la grave factura social que se empezaba a saldar en las calles.

Aquella primera jornada, los principales fortunas del país acordaron invertir hasta 250 millones de dólares para salvar las acciones de las 37 empresas más importantes de Estados Unidos, sin saber si sería suficiente: "Gracias a los Seis Grandes, la caída matutina de 6.000 millones de dólares se redujo a la mitad", explica Sorkin, quien recoge también el optimismo general, incluida la prensa. 'The New York Times' tildó la situación de mercado como "decididamente bajo control".

El viernes, lunes y martes negro están narrados desde el interior de los despachos y sedes de bancos y corredurías

Para el lunes, el National City había comprado tantas acciones de su propio banco que no podía permitirse pagarlas. A medida que las acciones caían, otros intentaban aprovecharse de su bajo coste, vendiendo en corto y acelerando su colapso. El lunes y el martes de la semana siguiente, el mismo diario era menos positivo: "Los intentos de estimar en dólares las perdidas que se produjeron ayer en el mercado son inútiles".

1929

1929. La historia de la mayor crisis del capitalismo en el siglo XX es, en definitiva, una completa crónica sobre lo que ocurría en el seno de Wall Street y desde sus mismas instituciones mientras todo caía. Pero una en la que los mecanismos internos del sistema se ven con complacencia. Sorkin se pierde en la suntuosidad de las mansiones de sus protagonistas y decora a muchos de personajes con material novelesco sobre sus idas y venidas.

Quien espera un relato comprensible, tratando de encontrar culpables a aquella terrible crisis, se encontrará con un libro coral y que ahonda más en la psicología de sus protagonistas que en sus motivaciones. Solo dos personajes merecen la censura de su autor, Richard Whitney y Albert Wiggin.

Sorkin se pierde en la suntuosidad de las mansiones de sus protagonistas y decora a muchos de personajes con material novelesco

El primero, presidente de la Bolsa de Nueva York, malversó y defraudó millones de dólares; el segundo, presidente del Chase National Bank, apostó contra su propio banco durante el desplome para obtener beneficios. Ambos personajes fueron enviados a prisión en 1938. Aunque el autor mantiene que "los mercados no son concursos de virtud y honor".

Pero echamos en falta saber qué ocurrió con los millones de estadounidenses que se vieron en bancarrota, algunos sin haber pisado jamás el parqué de la Bolsa. Hay que esperar hasta la página 200 para que se muestre la preocupación del personal de servicio de la casa del financiero Edgar Speyer, agitados porque se estaban arruinando mientras su jefe comía cordero en la habitación contigua.

Por momentos Sorkin se muestra complaciente con los devaneos financieros del sistema, comprendidos dentro de una lógica que defiende como "legal en su época"

Por momentos Sorkin se muestra complaciente con los devaneos financieros del sistema, comprendidos dentro de una lógica que defiende como "legal en su época". Precisamente en su posfacio minimiza el impacto del crac, defiende que la tasa de suicidios descendió en 1929, desbancando la archiconocida imagen de cientos de suicidas precipitándose en Nueva York o que "en el otoño de 1929 no se bombardearon ni quemaron ciudades y ningún ejército marchó sobre Washington".

Sorkin defiende que la "idea valiosa que podemos aprender del siglo XX" es la de que "las sociedades tienen una resiliencia increíble". Y anota además que "el trauma del crac en sí pasó relativamente rápido", sin saber si se refiere al susto de los millonarios que observaron los teletipos en rojo o al de los millones de estadounidenses que se vieron desahuciados, sin trabajo o al borde del colapso.

Galbraith tildó de "nulo" el sentimiento de responsabilidad del sistema financiero al término de la crisis

Las consecuencias del crac, y la subsiguiente Gran Depresión, para Howard Zinn son distintas. El historiador habla de "una disminución de la producción industrial del 50%" y unas "quince millones de personas paradas, un cuarto o un tercio de la población activa" en La otra historia de los Estados Unidos. Mientras que Galbraith tildó de "nulo" el sentimiento de responsabilidad del sistema financiero al término de la crisis.

Por lo tanto no es de extrañar que nos preguntemos qué ha cambiado exactamente en este tiempo, quién saldará las deudas del mañana. Hoy que estamos hipnotizados por mil millonarios, seducidos por la lógica de un mercado que no comprendemos, clamando al cielo para que la intervención estatal sea mínima en las finanzas y ofreciendo a todo hijo de vecino fondos indexados, trading para dummies y especulación inmobiliaria a todo trapo.

Hoy que parecemos precipitarnos hacia los mismos escollos con los que nos encontramos cíclicamente cada década, nos preguntamos quién saldará las deudas del mañana. Quién escribirá las crónicas del futuro, qué sacrificio personal o estrechez se convertirá en muestra de "resiliencia increíble" de un siglo que pasará por encima de nuestras cabezas.

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