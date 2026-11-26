Los detalles El buque sigue flotando con la quilla al aire después de haber volcado y parece que no presenta daños estructurales graves, lo que explicaría que las 7.000 toneladas de gasóleo que transportaba sigan en los tanques.

Elena Delgado, capitana marítima de Valencia, informó sobre una mancha de contaminación de 2,6 millas de material oleoso detectada tras el hundimiento del 'Med Enre'. Aunque se descartó que provenga de los tanques de combustible, el buque de Salvamento 'Clara Campoamor' monitorea la situación, ya que el vertido no es recogible y debe disolverse naturalmente. El buque, aún flotando con la quilla al aire, no presenta daños estructurales graves, y se espera un plan de actuación del armador turco. Un equipo de buzos investigará el casco para esclarecer las causas del hundimiento, mientras la Aitat entrevistará a los supervivientes.

La capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, explicó este jueves que se ha detectado una mancha de contaminación "puntual" de 2,6 millas de material oleoso que podrían ser residuos de gasoil o aceite derivados del hundimiento del 'Med Enre' pero descartó que pueda proceder de sus tanques de combustible, que parecen estar intactos, después del vuelco en el que ha muerto un marinero.

Así lo explicó Delgado a la prensa, después de la reunión de seguimiento que se celebró en el Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia, presidida por el vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, encargado también de las materias de Transportes.

En relación con la mancha, de la que dijo que "no es extensa y no ha ido a más", Delgado aseguró que no está aumentando de tamaño y señaló que se está moviendo lentamente hacia el este, en paralelo a la costa norte de Ibiza. Además, indicó que el buque de Salvamento marítimo 'Clara Campoamor' se encarga de su seguimiento, ya que se trata de un vertido que no se puede recoger y que se debe esperar a que se disuelva.

En cuanto a la situación actual, explicó que se sigue evaluando el estado del buque y de la mancha a la espera de que el armador turco presente un plan de actuación, para lo que tiene un plazo de tres horas. A continuación, dicho plan será analizado por las autoridades marítimas españolas que deberán dar su visto bueno o proponer otras alternativas para resolver la situación del buque con bandera de Malta.

De momento, según delgado, el buque sigue flotando con la quilla al aire después de haberse dado la vuelta y parece que no presenta daños estructurales graves, lo que explicaría que las 7.000 toneladas de gasóleo que transportaba sigan en los tanques. Además, destacó que el 'Med Enre' tiene un buen historial, que no se trata de un buque antiguo y superó recientemente una inspección en Italia sin que se detectaran deficiencias.

Preguntada por las causas, descartó que se pueda deber a un fallo estructural y señaló que sorprendió la rapidez con que se escoró. "Es desconcertante incluso para los tripulantes", afirmó Delgado, quien recordó que "se dio la vuelta en menos de una hora".

En todo caso, anunció que un equipo de buzos se está desplazando desde Cartagena para inspeccionar el casco y la estructura del bote para poder tener más información sobre las causas del hundimiento. Paralelamente, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat) va a entrevistar a los 16 supervivientes para poder llevar a cabo su investigación. En el caso del capitán, lo hará en Cartagena puesto que se dirige allí después de ser rescatado por un buque mercante, junto a otros seis marinos.

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