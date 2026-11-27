Después de Emocionarte y Retratarte , el periodista regresa con su viaje a través de los cuadros. Un recorrido que pasa ahora por el amor con el arte como guía y en todas sus facetas.

Del sufijo "-arte" se sirve Carlos del Amor a lo largo de sus dos libros anteriores, Emocionarte y Retratarte que aúnan divulgación y una gran dosis poética en un todo que ahora continúa con Amarte. En esta nueva entrega de lo que por ahora es una trilogía, el escritor y periodista desgrana cuanto ocurre en los cuadros para tratar el tema del amor en todas sus vertientes.

Un libro que trata el amor en todas sus vertientes. Desde la infidelidad explicada a través de Banksy, al amor a punzadas entre Frida Kahlo y Diego Rivera o el que se tilda de impúdico según el siglo en el que se viva. Se dan cita aquí grandes obras con reflexiones que van de lo íntimo a lo universal.

Amor a pinceladas

Cada uno de los capítulos de Amarte ficciona alguno de sus cuadros, nos propone una historia que va mucho más allá de lo que vemos. A veces se mezclan con la historia misma de la pintura, de la época en que fueron concebidas. Otras, del Amor se permite imaginar las vidas de quien aparece en ellos.

Los lugares en los que se agrieta el lienzo es desde donde Carlos del Amor empieza a contar las vidas que encierra

En ese encuentro entre sus trazos y las palabras del escritor es donde se obra la verdadera magia de Amarte: la de ofrecernos una visión distinta de la vida y cuanto ocurre en ella. Igual que en los cuadros, el amor también cambia y muestra los efectos del paso del tiempo. Los lugares en los que se agrieta el lienzo es desde donde Carlos del Amor empieza a contar las vidas que encierra.

Amarte

Se dan cita aquí Edward Hopper, Sorolla, David Hockney o Rubens con otras menos conocidas, incluso maltratadas por el arte y su mundo. Es el caso de Natalia Goncharova, Leonora Carrington o Nahui Olin y que convierten este libro en una oportunidad de sumergirnos en su mundo, pero también de contextualizarlas en su vida y en su obra.

Natalia Goncharova, Leonora Carrington o Nahui Olin convierten este libro en una oportunidad de contextualizarlas en su vida y en su obra

A esta preciosa edición no le podían faltar las imágenes a todo color de cada cuadro. Una publicación cuidada, que sorprende desde el primer vistazo y por la que merece la pena perderse. La lectura de Amarte invita a descubrir sus páginas con el mismo paseo curioso y sin dirección que tomamos cuando atravesamos las puertas de un museo: dispuestos a reconocernos y emocionarnos con lo que vemos.

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