Tras 18 aventuras cortas y 4 legendarias, Pedro Mañas embarca a su adorable Anna Kadabra y a todo El Club de la Luna Llena en un viaje épico hacia un territorio que no es cómo todos imaginamos: Oz.

Reseña de 'El Gran Libro de Anna Kadabra. El despertar de las brujas', de Pedro Mañas

A Anna Kadabra la hemos acompañado infinidad de veces por todos los rincones de Moonville, el pequeño pueblo en el que vive y donde va al colegio por la mañana y a las clases de brujería por las noches. Hemos descubierto monstruos en el pantano, árboles parlantes en el bosque, cerdos y unicornios casados y con descendencia —los adorables cerdicornios Bizcocho y Galleta— e incluso al aburrido mayordomo fantasma que gobierna la mansión encantada.

Pedro Mañas ha puesto a su propio personaje ante la mayor de las hazañas a las que se ha enfrentado: 330 páginas de aventuras

También hemos salido del pueblo con ella a regiones increíbles, como la Isla de las Mascotas, el Valle de los Unicornios, el Reino de las Sirenas o París. Y en cada lugar al que hemos viajado hemos comprobado dos cosas: la primera es que Anna es un verdadero desastre. La segunda, que a pesar de los líos en los que se mete, no hay problema que no sea capaz de superar con la ayuda de sus amigos, su gato Cosmo y su profesora, la inolvidable Madame Prune.

Pero lo de ahora es ir un paso más allá. Pedro Mañas ha decidido proponerle a su propio personaje la mayor de las hazañas a las que se ha enfrentado. Nada menos que cerca de 330 páginas de aventuras, enigmas, situaciones imposibles y fuertes olores en el mágico mundo de Oz. sí, el mismo en el que cayó Dorothy.

Un genio llamado Pedro Mañas

Todo empieza con una reunión del Club de la Luna Llena tratando de decidir a dónde van a ir de viaje de estudios. Algún lugar mágico donde poder ensanchar sus conocimientos y aprender más sobre la magia que tienen. Algunos quieren ir al País de las Maravillas, otros a Nunca Jamás, pero finalmente triunfa la idea de poder pisar el camino de baldosas amarillas y entrar en la capital, la Ciudad Esmeralda.

Porque, según cuenta Anna, todos esos cuentos y novelas fantásticas no salieron de la imaginación de los escritores, sino que en realidad Lewis Carroll o James Matthew Barrie eran brujos también y encontraron en la literatura una manera de enmascarar las historias que vivieron en realidad. Un precioso homenaje a la literatura de Pedro Mañas, que tanto nos ha hecho disfrutar con su portentosa imaginación.

Pedro Mañas es autor también de 'Marcus Pocus', 'Las Princesas Dragón', 'Moztruoz' y 'Los cazapesadillas'

Aprovecho este paréntesis que he abierto yo mismo para recomendaros algunas historias de este autor magnífico, más allá del esqueje de su bruja más famosa, las historias de Marcus Pocus. Pedro Mañas es autor también de la saga de Las Princesas Dragón, Moztruoz, historias pensadas para primeros lectores y sobre todo, Los cazapesadillas.

Seis libros tremendamente divertidos y originales, ambientados en el Londres victoriano que te harán amar con fuerza a un robot llamado Max.

Un mundo de Oz sin magia

Volviendo a El despertar de las brujas, cuando la pandilla llega a Oz se dan cuenta de que todo lo que habían leído de aquel lugar no tiene mucho que ver con la realidad. Sus habitantes, los pequeños y agradables munchkins, son pequeños, sí, pero de agradables no tienen ni el "buenos días". Y eso no es lo peor.

Algo está ocurriendo en el mágico mundo de Oz y el Club de la Luna Llena va a tratar de solucionarlo

Las baldosas amarillas están destrozadas y descuidadas, las pequeñas aldeas que encuentran se caen a pedazos y cada encuentro que tienen con algún habitante del lugar es hostil y desagradable. Algo está ocurriendo allí y el Club de la Luna Llena no solo se va enterar de qué está pasando, sino que va a tratar de solucionarlo, como tienen por costumbre.

Para ello tendrán que recurrir a todo su ingenio y su valentía. Y también tendrán que ser capaces de ir más allá de las apariencias y entender que las cosas nunca son tan sencillas como aparentan.

Un libro que huele

Anna Kadabra solo lleva seis años entre nosotros. Su primera entrega se publicó justo antes de que llegara la pandemia, en febrero de 2020. Desde entonces, sus historias se han traducido a más de veinte idiomas y se han vendido cerca de dos millones de ejemplares de sus libros.

En esta ocasión llevan la experiencia sensorial un paso más allá. Y es que hay cinco páginas que huelen

El secreto es hacer vivir, a unos personajes originales, historias llenas de aventuras y de acción. Todo ello presentado en un texto lleno de sentido del humor y ternura. Y además, complementar esas narraciones con los inconfundibles y superexpresivos dibujos de David Sierra Listón.

En esta ocasión incluso llevan la experiencia sensorial un paso más allá. Y es que hay cinco páginas que huelen. Y no os esperéis solo fragancias agradables. Porque la historia baja al barro y se mete en rincones oscuros y tenebrosos. Y allí no huele especialmente bien. Pero Anna Kadabra nunca ha tenido secretos para sus seguidores. Y ahora comparte hasta lo impensable.

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