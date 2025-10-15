Así suena la nueva canción de La Oreja Van Gogh con Amaia Montero: "Sueños y proyectos que pelean contra el miedo"

Así suena la nueva canción de La Oreja Van Gogh con Amaia Montero: "Los sueños y proyectos que pelean contra el miedo"

"¿No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever?", canta Amaia Montero en su regreso con La Oreja de Van Gogh, en un vídeo presentado en redes sociales como adelanto de su esperada nueva etapa.

"La duda que te ronda cuando no sabes qué hacer, ¿no será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever?". Con este adelanto Amaia Montero ha firmado su reencuentro con La Oreja de Van Gogh. Un año después del despido de Leire Martínez, la banda pone fin a los rumores anunciando lo que era un secreto a voces: el regreso de su vocalista original, pero con la salida de Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador.

Una nueva etapa que han querido acompañar mediante un vídeo con la cantante de irún en un local de ensayo: "Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa".

"¿De verdad está ocurriendo?", se pregunta la banda en la publicación, conscientes del revuelo que este regreso está generando.Y es que Amaia parece cantar a un renacer, a los "sueños y proyectos" que "han peleado contra el miedo": "Soy la voz de tu ilusión, se puede aquí y ahora, el reflejo en el espejo cuando dices a por todas".

Así suena lo nuevo de LODVG con Amaia Montero

Mientras un nuevo álbum de estudio parece estar en camino, los seguidores tendrán que seguir de cerca los anuncios en redes.

