Lágrimas, risas y Yolanda Ramos: así ha sido el primer concierto de Rosalía en Barcelona con su 'Lux Tour'

El contextoAnte un Palau Sant Jordi abarrotado y completamente entregado, Rosalía se ha consagrado como una de las artistas más importantes de nuestro país en el primer concierto de su 'Lux Tour' en Barcelona. También se ha convertido en la 'confesora' de la humorista Yolanda Ramos.

18.000 almas se congregaron anoche en el Palau Sant Jordi para asistir a la auténtica liturgia en la que se han convertido los conciertos de Rosalía de su 'Lux Tour'. La artista catalana ofrecía hace apenas unas horas el primer concierto de la gira en su paso por Barcelona y la montaña de Montjuïc fue testigo de la consagración musical y mística de la artista de Sant Esteve Sesrovires, por fin en casa después de abrir gira en Lyon y seguir por París, Zúrich, Milán, Madrid y Lisboa.

Tras media hora de espera, el telón se abría para dejar ver a unos operarios con una caja en la que en su interior se encontraba Rosalía vestida con un tutú, como si fuera una bailarina en una caja de música. 'Sexo, violencia y llantas' y 'Reliquia', fueron sus primeras canciones, y el Sant Jordi rugió con su "crecí y el descaro lo aprendí, por ahí por Barcelona".

Su emoción por cantar en su ciudad Rosalía tan solo le permitió decir entonces "Merci, Barcelona". Y después sonó 'Porcelana' y 'Divinize', en un bellísimo contraste con la voz dulce de la catalana y el juego de telas de sus bailarines. "Una cosa te diré, Barcelona, te quiero con locura. Cantar en tu ciudad es una experiencia que te impone, porque es el sitio que te ha visto crecer, el sitio que te confronta con quien eras y quien eres, el sitio en el que no puedes huir de ti misma", consiguió articular por fin Rosalía en catalán entre lágrimas, para después continuar con 'Mio Cristo piange diamanti'.

Su fusión entre lo orquestal y lo electrónico se hizo evidente con 'Berghain', que transformó la pista del Sant Jordi en una gran rave, una fiesta que siguió con 'Saoko' -primer pellizco de 'Motomami'-, 'La fama' y 'La combi Versace', antes de saltar a la performance de danza contemporánea de 'De madrugá' y desaparecer tras el telón.

Después llegaba 'El Redentor', el primer corte recuperado de 'Los Ángeles', su debut de 2017, y más tarde, la catalana se convertía en una Gioconda recortada sobre las montañas de Montserrat que cantaba 'Can't take my eyes off you'.

Yolanda Ramos se confiesa

El confesionario, en esta ocasión ocupado por la humorista Yolanda Ramos -futura colaboradora del programa de laSexta 'Cara al Show' de Marc Giró- hizo reír a carcajadas a los asistentes al concierto durante más de 10 minutos. Una anécdota de llorera sobre sexo desesperado y depilaciones nocturnas que nos dejó una lección: "Nunca te acuestes con un músico'. Como era de esperar, seguidamente Rosalía cantó 'La perla', el gran himno del despecho en nuestros días.

La teatralización de 'Lux' en Barcelona siguió con 'Sauvignon blanc' y la de Sant Esteve Sesrovires subida al piano blanco del mallorquín Llorenç Barceló, viejo compañero del Taller de Músics, y una nueva huida del escenario, en esta ocasión para colocarse en el centro de la pista, rodeada por la orquesta, y encadenar 'Dios es un stalker', 'Memória', 'La rumba del perdón' y 'CUUUUuuuuuute', cerrada en una fusión con 'Sweet Dreams (Are made of this)'.

Ya de bajada y sobre el escenario principal vestida de ángel, Rosalía volvió a recuperar 'Motomami' con 'Bizcochito' y 'Despechá', antes de ofrecer 'Novia robot' y 'Focu 'ranni', dos de los tres cortes exclusivos de la edición física de 'Lux', entre una lluvia de pétalos. El final llegó con 'Magnolias' en soledad.

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