El vídeo de la pareja que se ha prometido en pleno concierto de Rosalía: así le pide la mano Dani a Carla mientras suena 'Sauvignon blanc'

Rosalía ha puesto, sin saberlo, la banda sonora a este momento tan especial de la vida de Dani y Carla, la pareja que se ha prometido en uno de sus últimos conciertos en España. Aruser@s recoge el vídeo del momento, que no ha tardado en hacerse viral.

Sauvignon blanc a tu lado. Mi futuro será dorado. Ya no tengo miedo del pasado. Está en el fondo de mi copa de Sauvignon blanc.

Si Rosalía está cantando esto sobre un escenario, es difícil no declararse a la persona que más quieres en el mundo, y más si la tienes al lado. Y eso justo es lo que ha debido pensar Dani, el coprotagonista de este bonito vídeo viral que recoge Aruser@s.

En las imágenes que acompañan a esta noticia, somos testigos de un momento muy especial de su vida y de la de su pareja, Carla. Ambos se encuentran entre el público de uno de los últimos conciertos de Rosalía en España cuando la catalana comienza a entonar este 'Sauvignon blanc' que pone los pelos de punta.

Dani lo tiene todo preparado y desenfunda su caja luminosa, en la que dentro hay un anillo. Carla acepta sin dudarlo... y a partir de ahí comienza un nuevo capítulo de su historia de amor, con esta espectacular pedida de mano. Un momento muy romántico que Alfonso Arús se encarga de fastidiar: "Esto es un clásico, pero de momento no he visto todavía un divorcio en un concierto".

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