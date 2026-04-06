De dedicar una canción a un niño a ser invitada a una boda: los momentazos de Rosalía en sus conciertos

Tras ver todos estos momentos en los que Rosalía interactúa con el público de sus conciertos en Madrid, Alfonso Arús confiesa que cada vez le recuerda "más a Isabel Gemio": "Un concierto de Rosalía no dista mucho de 'Sorpresa, sorpresa'".

Rosalía ha protagonizado un bonito momento con un niño en uno de sus conciertos en Madrid. Y es que la artista catalana se percató de que el pequeño llevaba una pancarta y se acercó junto a él. "Eres mi mejor regalo de comunión", confesó el niño a la artista catalana, que le respondió lo "bonito" que era.

"Mira, la siguiente canción es para ti", le dijo la cantante al pequeño, al que le dedicó 'La rumba del perdón'. Tras ver el momento, Tatiana Arús destaca que "está muy bien que Rosalía, desde arriba, se percate de la pancarta del niño". Por su parte, Alfonso Arús afirma que "está muy bien" el momento, pero recuerda que "Rosalía no es para niños". "Con Aitana pasó, hacía sus shows y criticaron que se abriera de piernas", recuerda Alfonso Arús.

Además, la colaboradora también enseña en el vídeo cómo una pareja invitó a Rosalía a su boda. "¿Me estás invitando a tu boda?, pero, ¿dónde te casas?", preguntó alucinada la cantante a la joven, que se quedó callada. "Ah, eso no lo dice porque va todo el mundo", bromea Rosalía en el vídeo, donde destaca que la joven "es muy lista": "Luego me cuentas más...".

Después de ver todos estos momentos en los que la cantante interactúa con el público, Alfonso Arús confiesa que cada vez le recuerda "más a Isabel Gemio": "Un concierto de Rosalía no dista mucho de 'Sorpresa, sorpresa'".

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